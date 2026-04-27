Gigante varejista fecha todas as unidades após entrar com pedido de falência

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:30
Uma gigante do varejo anunciou o encerramento de suas atividades no país. A empresa, que já acumulava quase 100 anos de trajetória no ramo, finalizou as operações após formalizar o pedido de falência.
"Nos últimos anos, enfrentamos grandes desafios econômicos e estruturais e, apesar de todos os esforços para reverter esse cenário, chegamos ao momento em que a decisão mais responsável é o encerramento das atividades", disse o grupo responsável pela antiga rede de supermercados Breithaupt em um comunicado publicado nas redes sociais no ano passado. O grupo atua no estado de Santa Catarina.
Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
A empresa já havia entrado com a solicitação de recuperação judicial em agosto de 2020, segundo informações divulgadas recentemente pelo jornal Estado de Minas. Embora o pedido tenha sido homologado pela Justiça catarinense em 2022, não houve atração de aportes financeiros suficientes para a continuidade da atuação do grupo no ramo.
O prejuízo acumulado ao longo dos anos chegou ao montante de R$ 35 milhões, mesmo com apenas três unidades ativas.
A rede de supermercados foi fundada em 1926, na cidade de Jaraguá do Sul, sendo a primeira loja de secos e molhados da região. Ao longo da década de 1970, a empresa começou a diversificar seus produtos, expandindo para a venda de materiais de construção e brinquedos.
Cerca de 16 anos depois, foi inaugurado o primeiro supermercado de grande porte na sede principal da empresa. Em 1999, foi inaugurado o primeiro shopping center do grupo. Em outubro de 2025, foi decretado o fim das atividades.