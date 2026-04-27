Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gigante varejista fecha todas as unidades após entrar com pedido de falência

Empresa já acumulava quase 100 anos de trajetória no ramo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:30

Shopping Breithaupt foi um dos empreendimentos do grupo
Shopping Breithaupt foi um dos empreendimentos do grupo Crédito: Reprodução

Uma gigante do varejo anunciou o encerramento de suas atividades no país. A empresa, que já acumulava quase 100 anos de trajetória no ramo, finalizou as operações após formalizar o pedido de falência.

"Nos últimos anos, enfrentamos grandes desafios econômicos e estruturais e, apesar de todos os esforços para reverter esse cenário, chegamos ao momento em que a decisão mais responsável é o encerramento das atividades", disse o grupo responsável pela antiga rede de supermercados Breithaupt em um comunicado publicado nas redes sociais no ano passado. O grupo atua no estado de Santa Catarina.

Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Clientes consideravam as máquinas de escaneamento pouco confiáveis por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Descontentamento do público tem levado à retirada dessas máquinas ao redor do mundo e os motivos são muitos por Divulgação
Empresas perceberam que as perdas são maiores do que os ganhos (Imagem: Rido | Shutterstock) por Imagem: Rido | Shutterstock
Clientes frequentemente não conseguem diferenciar diversos produtos no sistema por Arquivo
Com frequência, os funcionários dos mercados precisa ser acionados para corrigir algum código ou preço e acaba a autonomia total. (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock) por Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock
Insatisfação ultrapassou fronteiras e se tornou um fenômeno global no setor varejista (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
Além disso, as máquinas de autoatendimento geraram uma taxa de roubo de 4% por Shutterstock
Esse percentual é superior à média geral de furtos registrada em toda a indústria varejista por Shutterstock
1 de 8
Clientes consideravam as máquinas de escaneamento pouco confiáveis por Tânia Rêgo/Agência Brasil

A empresa já havia entrado com a solicitação de recuperação judicial em agosto de 2020, segundo informações divulgadas recentemente pelo jornal Estado de Minas. Embora o pedido tenha sido homologado pela Justiça catarinense em 2022, não houve atração de aportes financeiros suficientes para a continuidade da atuação do grupo no ramo.

O prejuízo acumulado ao longo dos anos chegou ao montante de R$ 35 milhões, mesmo com apenas três unidades ativas.

A rede de supermercados foi fundada em 1926, na cidade de Jaraguá do Sul, sendo a primeira loja de secos e molhados da região. Ao longo da década de 1970, a empresa começou a diversificar seus produtos, expandindo para a venda de materiais de construção e brinquedos.

Cerca de 16 anos depois, foi inaugurado o primeiro supermercado de grande porte na sede principal da empresa. Em 1999, foi inaugurado o primeiro shopping center do grupo. Em outubro de 2025, foi decretado o fim das atividades.

Mais recentes

Imagem - WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista

WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista
Imagem - Baratas e insetos mortos: fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias

Baratas e insetos mortos: fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (27)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (27)