ECONOMIA

Gigante varejista fecha todas as unidades após entrar com pedido de falência

Empresa já acumulava quase 100 anos de trajetória no ramo

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:30

Shopping Breithaupt foi um dos empreendimentos do grupo Crédito: Reprodução

Uma gigante do varejo anunciou o encerramento de suas atividades no país. A empresa, que já acumulava quase 100 anos de trajetória no ramo, finalizou as operações após formalizar o pedido de falência.



"Nos últimos anos, enfrentamos grandes desafios econômicos e estruturais e, apesar de todos os esforços para reverter esse cenário, chegamos ao momento em que a decisão mais responsável é o encerramento das atividades", disse o grupo responsável pela antiga rede de supermercados Breithaupt em um comunicado publicado nas redes sociais no ano passado. O grupo atua no estado de Santa Catarina.

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A empresa já havia entrado com a solicitação de recuperação judicial em agosto de 2020, segundo informações divulgadas recentemente pelo jornal Estado de Minas. Embora o pedido tenha sido homologado pela Justiça catarinense em 2022, não houve atração de aportes financeiros suficientes para a continuidade da atuação do grupo no ramo.

O prejuízo acumulado ao longo dos anos chegou ao montante de R$ 35 milhões, mesmo com apenas três unidades ativas.

A rede de supermercados foi fundada em 1926, na cidade de Jaraguá do Sul, sendo a primeira loja de secos e molhados da região. Ao longo da década de 1970, a empresa começou a diversificar seus produtos, expandindo para a venda de materiais de construção e brinquedos.