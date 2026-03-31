CULTURA

Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

População pode indicar nomes a partir desta terça (31)

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:51

Fernanda Torres já recebeu reconhecimento Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A sociedade civil pode indicar, a partir desta terça-feira (31), nomes para a Ordem do Mérito Cultural (OMC) 2026, maior honraria pública concedida ao setor cultural pelo Governo Federal e pelo Ministério da Cultura. O prazo para participação segue até o dia 9 de abril.

As indicações devem ser feitas por meio de formulário online disponibilizado pelo governo. Podem ser indicadas personalidades, órgãos, instituições ou coletivos que tenham contribuído para o desenvolvimento da cultura brasileira.

As nomeações abrangem diferentes segmentos culturais, como arquitetura, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura digital, cultura indígena, culturas urbanas, fotografia, literatura e música. Para participar, é necessário informar dados do indicado, o segmento de atuação e apresentar uma justificativa com, no mínimo, 500 caracteres.

Os homenageados serão reconhecidos em três graus: Grã-Cruz, destinada às maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, para atuações relevantes em suas áreas.

A Ordem do Mérito Cultural foi instituída pela Lei nº 8.313, de 1991, e tem como objetivo reconhecer personalidades e instituições, brasileiras e estrangeiras, que se destacaram por suas contribuições à cultura.