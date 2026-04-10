BRASIL

Grupo armado explode agência do Banco do Brasil e suspeitos são procurados

Caso foi registrado em cidade do interior de 7 mil habitantes

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:49

Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A pacata cidade de Guidoval, de 7 mil habitantes, foi palco de uma explosão de agência bancária na madrugada desta sexta-feira (10). A unidade do Banco do Brasil, localizada no centro do município de Minas Gerais, foi alvo de criminosos por volta das 2h30. Câmeras de segurança gravaram a invasão.

O ataque contou com a participação de ao menos oito pessoas, segundo informações da Polícia Militar do estado. Dois homens foram presos e um foi menor apreendido. As buscas continuam para localizar os demais suspeitos, que aparecem encapuzados nos registros das câmeras.

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O g1 de Minas Gerais divulgou que ao menos um caixa eletrônico foi detonado. O Banco do Brasil afirmou que nenhuma quantia foi roubada do banco. Imagens gravadas por moradores após o ocorrido mostram a agência destruída.

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), de Belo Horizonte, esteve no local, mas não identificou risco de novas explosões. Os comércios foram fechados durante a manhã e moradores foram orientados a permanecer dentro de casa. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ubá.