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Grupo armado explode agência do Banco do Brasil e suspeitos são procurados

Caso foi registrado em cidade do interior de 7 mil habitantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:49

Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais
Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A pacata cidade de Guidoval, de 7 mil habitantes, foi palco de uma explosão de agência bancária na madrugada desta sexta-feira (10). A unidade do Banco do Brasil, localizada no centro do município de Minas Gerais, foi alvo de criminosos por volta das 2h30. Câmeras de segurança gravaram a invasão. 

O ataque contou com a participação de ao menos oito pessoas, segundo informações da Polícia Militar do estado. Dois homens foram presos e um foi menor apreendido. As buscas continuam para localizar os demais suspeitos, que aparecem encapuzados nos registros das câmeras. 

Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais

Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais por Reprodução
Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais por Reprodução
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Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais por Reprodução
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Agência foi alvo de criminosos em Minas Gerais por Reprodução

O g1 de Minas Gerais divulgou que ao menos um caixa eletrônico foi detonado. O Banco do Brasil afirmou que nenhuma quantia foi roubada do banco. Imagens gravadas por moradores após o ocorrido mostram a agência destruída. 

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), de Belo Horizonte, esteve no local, mas não identificou risco de novas explosões. Os comércios foram fechados durante a manhã e moradores foram orientados a permanecer dentro de casa. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ubá.

O Banco do Brasil disse, em nota, que colabora com as investigações das autoridades policiais. "No caso de Guidoval (MG), o BB explica que acionou a polícia exatamente um minuto após identificar a movimentação dos suspeitos ao redor da agência e ressalta que os criminosos não levaram qualquer cédula da unidade", informou. 

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