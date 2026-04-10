ECONOMIA

Saiba qual deve ser o valor do novo salário mínimo no Brasil

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 deverá ser divulgado na semana que vem

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:27

Entenda como o valor do salário mínimo é calculado Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O governo federal deve lançar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 na próxima semana. Entre os anúncios que serão feitos está a estimativa do novo salário mínimo. Segundo divulgado pelo jornal O Globo, o valor previsto deverá ser de R$ 1.717, de acordo com integrantes da equipe econômica.

Trata-se de uma estimativa porque o valor exato do salário mínimo de 2027 só será divulgado no final deste ano. O cálculo leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real.

O valor, se confirmado, representa alta de 5,9% em relação ao valor deste ano, que é de R$ 1.621. O PLDO deve ser divulgado na próxima quarta-feira (15). A meta de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) também será anunciada, segundo a publicação.