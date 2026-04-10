Saiba qual deve ser o valor do novo salário mínimo no Brasil

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Maysa Polcri
Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:27
O governo federal deve lançar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 na próxima semana. Entre os anúncios que serão feitos está a estimativa do novo salário mínimo. Segundo divulgado pelo jornal O Globo, o valor previsto deverá ser de R$ 1.717, de acordo com integrantes da equipe econômica.
Trata-se de uma estimativa porque o valor exato do salário mínimo de 2027 só será divulgado no final deste ano. O cálculo leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real.
O valor, se confirmado, representa alta de 5,9% em relação ao valor deste ano, que é de R$ 1.621. O PLDO deve ser divulgado na próxima quarta-feira (15). A meta de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) também será anunciada, segundo a publicação.
Além dos trabalhadores que recebem um salário mínimo, ou múltiplos desse valor, o salário mínimo serve de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.