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Saiba qual deve ser o valor do novo salário mínimo no Brasil

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 deverá ser divulgado na semana que vem

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:27

Dinheiro proveniente de salários, aposentadorias ou pensões é, em regra, protegido integralmente contra bloqueios indevidos, assegurando que o trabalhador tenha acesso aos seus recursos para despesas essenciais.
Entenda como o valor do salário mínimo é calculado Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O governo federal deve lançar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 na próxima semana. Entre os anúncios que serão feitos está a estimativa do novo salário mínimo. Segundo divulgado pelo jornal O Globo, o valor previsto deverá ser de R$ 1.717, de acordo com integrantes da equipe econômica.

Trata-se de uma estimativa porque o valor exato do salário mínimo de 2027 só será divulgado no final deste ano. O cálculo leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026 mais de 2,5% de ganho real. 

O valor, se confirmado, representa alta de 5,9% em relação ao valor deste ano, que é de R$ 1.621. O PLDO deve ser divulgado na próxima quarta-feira (15). A meta de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) também será anunciada, segundo a publicação. 

Além dos trabalhadores que recebem um salário mínimo, ou múltiplos desse valor, o salário mínimo serve de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. 

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