VIOLÊNCIA

Idosa é morta e médico é espancado durante invasão a apartamento

Crime ocorreu de madrugada após vizinhos ouvirem gritos de socorro

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 13:06

José Cândido e Thelma estavam em casa Crédito: Reprodução

Uma invasão violenta a um apartamento terminou com uma mulher morta e um médico gravemente ferido durante a madrugada no bairro Meia Praia, em Navegantes, em Santa Catarina. O caso mobiliza forças de segurança e é investigado como homicídio seguido de tentativa de homicídio.

Vizinhos relataram ter ouvido pedidos de socorro vindos do imóvel antes da chegada da Polícia Militar. Para entrar no apartamento, os policiais precisaram acessar o local pela sacada. Dentro da residência, encontraram o casal com ferimentos graves na região da cabeça.

Segundo o NDMais, a vítima que morreu foi identificada como Thelma Barth Ribeiro, de 67 anos. O marido dela, o médico ginecologista José Cândido Ribeiro Júnior, de 70 anos, foi socorrido em estado grave.

Mulher é morta e marido fica gravemente ferido em ataque 1 de 5

Ele recebeu atendimento inicial dos Bombeiros Voluntários e foi encaminhado ao Hospital de Navegantes. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido posteriormente para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Testemunhas também relataram barulho de vidros quebrando durante a ação criminosa. Um suspeito teria sido visto deixando o local logo depois do ataque. Nenhum suspeito foi identificado até o momento pela polícia.