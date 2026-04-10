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Turista divulga vídeo de ataque de tubarão durante mergulho em Fernando de Noronha

Caso aconteceu no Porto de Santo Antônio e vítima teve ferimento leve

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:28

Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma turista identificada como Tayane Dalazen 36 anos foi mordida por um tubarão enquanto mergulhava em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O caso aconteceu há três meses, na região do Porto de Santo Antônio, em frente à Associação de Pescadores, uma das áreas mais frequentadas por visitantes. Moradora de São Paulo, foi atingida na perna por um tubarão-lixa.

O momento do incidente foi registrado em imagens divulgadas por Tayane nesta quinta-feira (9) que mostram o ataque com mais nitidez. Em relato sobre o episódio, a turista comentou sobre o registro das imagens. “Recebi essas imagens, feitas há três meses. O vídeo é mais nítido e mostra o momento de frente”, disse.

Após o ataque, Tayane foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a unidade de saúde, o ferimento foi superficial e sem gravidade. A paciente chegou ao local consciente, orientada e em estado estável, sendo submetida a curativo e medicação antes de receber alta.

Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna

Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
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Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna por Reprodução/Redes sociais

A mulher também descreveu o tipo de mergulho realizado no momento do incidente, que ocorreu sob acompanhamento do condutor de visitantes Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha. “O mergulho com tubarão-lixa é comum em várias partes do mundo. A espécie é conhecida por não ser agressiva e não ter o ser humano como presa”, afirmou.

Segundo a turista, a recuperação ocorreu sem complicações, restando apenas a cicatriz da mordida, que ela afirma não ter intenção de retirar. Em nota, o hospital informou ainda que comunicou o caso aos órgãos responsáveis, incluindo equipes de vigilância ambiental, Corpo de Bombeiros e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.

As medidas incluem acompanhamento da área e ações preventivas voltadas ao turismo local. O episódio reacende o debate sobre a interação entre humanos e animais marinhos em áreas turísticas, especialmente em locais onde o mergulho com espécies selvagens é prática comum.

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Tags:

Ataque Fernando de Noronha Turista Tubarão Mergulho

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