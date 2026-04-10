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Turista divulga vídeo de ataque de tubarão durante mergulho em Fernando de Noronha

Caso aconteceu no Porto de Santo Antônio e vítima teve ferimento leve

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:28

Advogada foi mordida por tubarão e ficou com cicatriz na perna Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma turista identificada como Tayane Dalazen 36 anos foi mordida por um tubarão enquanto mergulhava em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O caso aconteceu há três meses, na região do Porto de Santo Antônio, em frente à Associação de Pescadores, uma das áreas mais frequentadas por visitantes. Moradora de São Paulo, foi atingida na perna por um tubarão-lixa.

O momento do incidente foi registrado em imagens divulgadas por Tayane nesta quinta-feira (9) que mostram o ataque com mais nitidez. Em relato sobre o episódio, a turista comentou sobre o registro das imagens. “Recebi essas imagens, feitas há três meses. O vídeo é mais nítido e mostra o momento de frente”, disse.

Após o ataque, Tayane foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a unidade de saúde, o ferimento foi superficial e sem gravidade. A paciente chegou ao local consciente, orientada e em estado estável, sendo submetida a curativo e medicação antes de receber alta.

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A mulher também descreveu o tipo de mergulho realizado no momento do incidente, que ocorreu sob acompanhamento do condutor de visitantes Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha. “O mergulho com tubarão-lixa é comum em várias partes do mundo. A espécie é conhecida por não ser agressiva e não ter o ser humano como presa”, afirmou.

Segundo a turista, a recuperação ocorreu sem complicações, restando apenas a cicatriz da mordida, que ela afirma não ter intenção de retirar. Em nota, o hospital informou ainda que comunicou o caso aos órgãos responsáveis, incluindo equipes de vigilância ambiental, Corpo de Bombeiros e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.