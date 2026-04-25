ATAQUE

Hackers tentam desviar R$ 400 milhões, mas conseguem levar 'apenas' R$ 12 milhões de prefeitura da cidade dos bilionários de SC

Ataque foi identificado pela equipe contábil, que conseguiu bloquear a maior parte das transações suspeitas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 09:52

Prefeitura de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Google Maps

A prefeitura de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, foi alvo de um ataque hacker que resultou no desvio de cerca de R$ 12 milhões de contas públicas do município. O local, conhecido como "a cidade dos bilionários", identificou movimentações suspeitas entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23).

De acordo com a administração municipal, os criminosos tentaram movimentar valores muito superiores, que podem chegar a até R$ 400 milhões. A maior parte das transações, no entanto, foi bloqueada a tempo com a atuação conjunta da equipe interna e da instituição financeira.

Segundo o chefe de gabinete, João Berti, assim que o problema foi identificado, houve uma mobilização imediata para conter os danos. "Os valores que se tentaram fazer durante a manhã do dia de ontem, nós conseguimos bloquear manualmente, com toda a nossa equipe mobilizada. As tentativas de ontem pela manhã foram bloqueadas, e o recurso foi bloqueado em 95%. Porém, algumas outras movimentações tinham sido feitas anteriormente a esse conhecimento por parte da nossa equipe", explicou.

As operações suspeitas ocorreram em contas mantidas na Caixa Econômica Federal. Após o ataque, todos os acessos às contas do município foram temporariamente suspensos como medida de segurança.

A prefeitura informou que não há indícios de que o desvio tenha ocorrido a partir de sistemas internos ou de acessos autorizados de servidores. Uma varredura realizada pela equipe de tecnologia não encontrou sinais de invasão nos computadores ou redes do órgão.

""Nossa equipe de TI fez toda uma varredura e não identificou nenhum comando interno nas máquinas ou computadores da prefeitura, nem acessos por servidores autorizados a realizar pagamentos", afirmou Berti.

A principal hipótese é de que o acesso tenha ocorrido de forma externa, possivelmente por meio do sistema bancário utilizado para realizar pagamentos.

O caso foi comunicado à Polícia Civil e à Polícia Federal, que investigam a origem do ataque e tentam rastrear os responsáveis. A Caixa informou que o episódio está sendo analisado por uma equipe especializada, mas não detalhou a apuração por questões de sigilo.

Esse é o terceiro registro de fraude eletrônica envolvendo prefeituras no Norte de Santa Catarina em cerca de três meses. Em janeiro, a cidade de Irineópolis perdeu R$ 500 mil após um golpe semelhante. Já Guaramirim também relatou uma tentativa recente de desvio. Ainda não há confirmação se os casos têm relação entre si.