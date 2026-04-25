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Lotofácil acumula e vai pagar R$ 10 milhões neste sábado (25)

Prêmio de R$ 2 milhões não teve ganhadores nesta sexta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

O concurso de nº 3670 do jogo lotérico Lotofácil será sorteado na noite deste sábado (25), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio do último sorteio, realizado nesta sexta-feira (24), foi de R$ 2 milhões, mas não houve ganhadores. Acumulado, o sorteio tem expectativa de prêmio de R$ 10 milhões.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
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Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Leia mais

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Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Mega-sena Prêmio Loterias Sorteio

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