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Jovem que sumiu após suspeita de desvio de R$ 40 mil reaparece e volta para casa

Mulher de 24 anos desapareceu após entrar em um carro de aplicativo e ficou 9 dias sem dar notícias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:04

Karyn Lima Souza e Silva
Karyn Lima Souza e Silva Crédito: Reprodução

A secretária Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, foi encontrada após passar 9 dias desaparecida na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada pela mãe dela, Kennia da Cruz Lima. A jovem é investigada pela Polícia Civil por supostamente desviar R$ 40 mil da escola onde trabalhava, no bairro de Praia Comprida, em São José.

Segundo a mãe, Karyn voltou para casa, em Palhoça, está bem e em segurança. "Estava em situação de rua, mas graças a Deus está bem", disse, ao ND Mais.

Karyn Lima Souza e Silva

Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
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Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução
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Karyn Lima Souza e Silva por Reprodução

Karyn estava desaparecida desde o dia 15 de abril, quando saiu do trabalho, em uma escola em Praia Comprida, dizendo que iria ao dentista. Na ocasião, ela deixou o local em um carro de aplicativo e não foi mais vista. Cerca de duas horas depois, colegas tentaram contato, mas o celular já estava desligado. O marido dela então foi acionado. Ele foi até a clínica do dentista, onde lhe disseram que Karyn não tinha ido até o local.

O caso foi inicialmente tratado como desaparecimento. Porém, durante o período em que Karyn esteve sumida, a escola onde ela trabalhava registrou um boletim de ocorrência apontando um suposto desvio de cerca de R$ 40 mil.

A instituição afirmou que Karyn teria substituído a chave Pix da instituição pela sua chave pessoal ao cobrar mensalidades dos pais de alunos. O marido da jovem afirmou ainda que ela estava viciada no "jogo do tigrinho". A Polícia Civil afirmou que instaurou procedimento para apurar a possível fraude.

A mãe de Karyn reconheceu que a filha passou por um momento delicado e afirmou que ela agora vai buscar acompanhamento psicológico, com apoio da família. Porém, negou as acusações do desvio de dinheiro. "Ela não sumiu com dinheiro algum, ela não tem um centavo, nada, nada, nada", falou, à NSC.

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