ENCONTRADA

Jovem que sumiu após suspeita de desvio de R$ 40 mil reaparece e volta para casa

Mulher de 24 anos desapareceu após entrar em um carro de aplicativo e ficou 9 dias sem dar notícias

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:04

Karyn Lima Souza e Silva Crédito: Reprodução

A secretária Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, foi encontrada após passar 9 dias desaparecida na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada pela mãe dela, Kennia da Cruz Lima. A jovem é investigada pela Polícia Civil por supostamente desviar R$ 40 mil da escola onde trabalhava, no bairro de Praia Comprida, em São José.

Segundo a mãe, Karyn voltou para casa, em Palhoça, está bem e em segurança. "Estava em situação de rua, mas graças a Deus está bem", disse, ao ND Mais.

Karyn Lima Souza e Silva 1 de 8

Karyn estava desaparecida desde o dia 15 de abril, quando saiu do trabalho, em uma escola em Praia Comprida, dizendo que iria ao dentista. Na ocasião, ela deixou o local em um carro de aplicativo e não foi mais vista. Cerca de duas horas depois, colegas tentaram contato, mas o celular já estava desligado. O marido dela então foi acionado. Ele foi até a clínica do dentista, onde lhe disseram que Karyn não tinha ido até o local.

O caso foi inicialmente tratado como desaparecimento. Porém, durante o período em que Karyn esteve sumida, a escola onde ela trabalhava registrou um boletim de ocorrência apontando um suposto desvio de cerca de R$ 40 mil.

A instituição afirmou que Karyn teria substituído a chave Pix da instituição pela sua chave pessoal ao cobrar mensalidades dos pais de alunos. O marido da jovem afirmou ainda que ela estava viciada no "jogo do tigrinho". A Polícia Civil afirmou que instaurou procedimento para apurar a possível fraude.