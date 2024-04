INCIDENTE

Homem é atingido ao tentar salvar cão em parque de diversões

Episódio ocorreu durante evento em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo

Um homem foi atingido por um brinquedo em alta velocidade no parque de diversões, localizado em Lençóis Paulista, em São Paulo. O rapaz, ainda não identificado, estava na fila do brinquedo quando tentou salvar um cachorro e foi atingido. O episódio ocorreu no último domingo, 28.