Idoso vai a festa de penetra, é expulso e mata pai de aniversariante no meio da comemoração

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:58
Um homem de 44 anos, identificado como Warley Borges da Silva, foi morto durante a festa de aniversário de 22 anos da filha, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, na madrugada desse domingo (24). O crime ocorreu após a família pedir ao suspeito, que não fazia parte dos convidados, para se retirar do espaço. Após o pedido, foi iniciada uma discussão e ele efetuou dois disparos de arma de fogo. Um tiro atingiu o rosto do pai da aniversariante, que morreu no local. O crime aconteceu em um espaço de festas, na Rua Tapuias, no setor Expansão Sul.
Câmeras registraram o autor caminhando antes da invasão. Logo após o homicídio, equipes da Polícia Militar realizaram uma série de diligências para identificar, localizar e prender o suspeito. Ele foi localizado e preso, por volta das 19h do domingo, no Setor Conde dos Arcos. De acordo com jornais da região, o autor do disparo foi identificado como Daniel Alves Vieira, 61.
Após cometer o crime, ele fugiu em uma motocicleta e escondeu o revólver calibre .38 no quintal da própria casa, no Jardim Eldorado, também em Aparecida de Goiânia. A arma foi localizada com sete munições do mesmo calibre no local. O suspeito e o revólver apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que apuram a motivação do crime.