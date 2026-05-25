VIOLÊNCIA

Idoso vai a festa de penetra, é expulso e mata pai de aniversariante no meio da comemoração

Suspeito invadiu espaço de eventos, discutiu com a vítima e atirou no rosto do homem

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:58

Pai é morto em festa de aniversário da filha Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, identificado como Warley Borges da Silva, foi morto durante a festa de aniversário de 22 anos da filha, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, na madrugada desse domingo (24). O crime ocorreu após a família pedir ao suspeito, que não fazia parte dos convidados, para se retirar do espaço. Após o pedido, foi iniciada uma discussão e ele efetuou dois disparos de arma de fogo. Um tiro atingiu o rosto do pai da aniversariante, que morreu no local. O crime aconteceu em um espaço de festas, na Rua Tapuias, no setor Expansão Sul.

Câmeras registraram o autor caminhando antes da invasão. Logo após o homicídio, equipes da Polícia Militar realizaram uma série de diligências para identificar, localizar e prender o suspeito. Ele foi localizado e preso, por volta das 19h do domingo, no Setor Conde dos Arcos. De acordo com jornais da região, o autor do disparo foi identificado como Daniel Alves Vieira, 61.