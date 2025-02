RIO DE JANEIRO

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador

Bombeiros de sete quartéis foram acionados; ainda não há informações sobre feridos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 15:37

Incêndio em uma fábrica de óleo na Ilha do Governador Crédito: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de óleo combustível na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (8). Sete quartéis do Corpo dos Bombeiros foram acionados e atuam no local. Ainda não há informações sobre feridos.>

Moradores do bairro relataram terem ouvido explosões em sequência e uma fumaça espessa e preta se formou. Ela podia ser vista de diferentes pontos do Rio e da Região Metropolitana da cidade. A fábrica pertence à Moove, especializada em lubrificantes para veículos automotivos, comerciais e equipamentos industriais em diversos setores. A empresa é uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos da América do Sul, e também atua na Europa e nos Estados Unidos.>

De acordo com o site g1, quartéis do Corpo de Bombeiros do Fundão, do quartel Central, Penha e Ilha do Governador foram acionados por volta das 12h36. Diante da proporção do incêndio, os quartéis de Campos Elísios, Barra de Tijuca e o grupamento técnico de suprimento de água de São Cristóvão também se encaminharam para o local posteriormente.>

Em nota, a Moove informou que o incêndio está restrito à área da empresa. "Foi detectado um foco de incêndio na planta da Moove, na Ilha do Governador. Os bombeiros militares já estão atuando na contenção do incêndio, que está restrito à área da Moove. Todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados. Até o momento, não há o registro de vítimas", diz o comunicado.>