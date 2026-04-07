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Irmão de streamer, garoto autista que estava desaparecido é encontrado morto em esgoto

Corpo de João Raspante Neto foi localizado durante a madrugada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:15

Corpo de João Raspante Neto foi achado após buscas
Corpo de João Raspante Neto foi achado após buscas Crédito: Reprodução

O corpo de um adolescente autista de 12 anos foi encontrado na madrugada desta terça-feira (7) nas proximidades de uma lagoa localizada no Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília, interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Raspante Neto estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6), após sair com a mãe de uma chácara situada no bairro Nova Marília 4. João era irmão do streamer Gustavo "Sacy" Rossi, que chegou a usar as redes sociais para pedir ajuda na tentativa de localizar o garoto.

Garoto de 12 anos é achado morto

João desapareceu em Marilia por Reprodução
João Raspante Neto era autista não verbal por Reprodução
Polícia acredita que João escorregou por Reprodução
Irmão de João fez apelo nas redes sociais por Reprodução
Corpo de João Raspante Neto foi achado após buscas por Reprodução
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João desapareceu em Marilia por Reprodução

"Gostaria de agradecer a todos que se compadeceram e se movimentaram para encontrar o meu irmão. Infelizmente, o João foi encontrado sem vida, e agora está ao lado da minha familia. To meio que sem palavras agora. Obrigado mais uma vez pela ajuda", escreveu ele, depois que o corpo foi achado.

Segundo informações da polícia, a suspeita é de que o garoto tenha escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa e tenha caído e se afogado. O menino era autista não verbal e possuía diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Defesa Civil informou que as buscas mobilizaram mais de mil pessoas, entre equipes do Corpo de Bombeiros, profissionais de resgate e moradores da cidade.

O corpo da criança foi localizado boiando na lagoa. Próximo ao local onde ele foi encontrado, estavam roupas e um celular pertencentes ao menino.

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