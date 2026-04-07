Irmão de streamer, garoto autista que estava desaparecido é encontrado morto em esgoto

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Carol Neves
Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:15
O corpo de um adolescente autista de 12 anos foi encontrado na madrugada desta terça-feira (7) nas proximidades de uma lagoa localizada no Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília, interior de São Paulo.
De acordo com o boletim de ocorrência, João Raspante Neto estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6), após sair com a mãe de uma chácara situada no bairro Nova Marília 4. João era irmão do streamer Gustavo "Sacy" Rossi, que chegou a usar as redes sociais para pedir ajuda na tentativa de localizar o garoto.
Garoto de 12 anos é achado morto
"Gostaria de agradecer a todos que se compadeceram e se movimentaram para encontrar o meu irmão. Infelizmente, o João foi encontrado sem vida, e agora está ao lado da minha familia. To meio que sem palavras agora. Obrigado mais uma vez pela ajuda", escreveu ele, depois que o corpo foi achado.
Segundo informações da polícia, a suspeita é de que o garoto tenha escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa e tenha caído e se afogado. O menino era autista não verbal e possuía diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A Defesa Civil informou que as buscas mobilizaram mais de mil pessoas, entre equipes do Corpo de Bombeiros, profissionais de resgate e moradores da cidade.
O corpo da criança foi localizado boiando na lagoa. Próximo ao local onde ele foi encontrado, estavam roupas e um celular pertencentes ao menino.