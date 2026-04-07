LUTO

Irmão de streamer, garoto autista que estava desaparecido é encontrado morto em esgoto

Corpo de João Raspante Neto foi localizado durante a madrugada

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:15

Corpo de João Raspante Neto foi achado após buscas Crédito: Reprodução

O corpo de um adolescente autista de 12 anos foi encontrado na madrugada desta terça-feira (7) nas proximidades de uma lagoa localizada no Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília, interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Raspante Neto estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6), após sair com a mãe de uma chácara situada no bairro Nova Marília 4. João era irmão do streamer Gustavo "Sacy" Rossi, que chegou a usar as redes sociais para pedir ajuda na tentativa de localizar o garoto.

Garoto de 12 anos é achado morto 1 de 5

"Gostaria de agradecer a todos que se compadeceram e se movimentaram para encontrar o meu irmão. Infelizmente, o João foi encontrado sem vida, e agora está ao lado da minha familia. To meio que sem palavras agora. Obrigado mais uma vez pela ajuda", escreveu ele, depois que o corpo foi achado.

Meu irmão, que mora em Marilia, tá desaparecido faz algumas horas e não conseguem achar ele.



Nome dele é João, tem 12 anos, é autista nivel 3 de suporte, e é não verbal.



Quando desapareceu, estava vestindo uma camisa verde. Qualquer noticia, por favor, contatem a policia local pic.twitter.com/KHhsFWhMGE — Sacy (@gustavosacy) April 6, 2026

Segundo informações da polícia, a suspeita é de que o garoto tenha escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa e tenha caído e se afogado. O menino era autista não verbal e possuía diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Defesa Civil informou que as buscas mobilizaram mais de mil pessoas, entre equipes do Corpo de Bombeiros, profissionais de resgate e moradores da cidade.