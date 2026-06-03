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Itamaraty presta esclarecimentos sobre hospedagens após polêmica com Porchat

Itamaraty explicou à Câmara sobre hospedagem nas residências oficiais das embaixadas após a polêmica com o ator

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:55

Fábio Porchat
Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

O Itamaraty enviou à Câmara dos Deputados esclarecimentos sobre a hospedagem de autoridades e de pessoas sem cargos públicos nas residências oficiais do Brasil no exterior, administradas pela pasta.

Em resposta ao deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), o Ministério das Relações Exteriores argumentou que cabe a cada diplomata que mora na residência oficial da embaixada autorizar a recepção de hóspedes.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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