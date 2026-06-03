Itamaraty presta esclarecimentos sobre hospedagens após polêmica com Porchat

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:55
O Itamaraty enviou à Câmara dos Deputados esclarecimentos sobre a hospedagem de autoridades e de pessoas sem cargos públicos nas residências oficiais do Brasil no exterior, administradas pela pasta.
Em resposta ao deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), o Ministério das Relações Exteriores argumentou que cabe a cada diplomata que mora na residência oficial da embaixada autorizar a recepção de hóspedes.