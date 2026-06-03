POSICIONAMENTO

Itamaraty presta esclarecimentos sobre hospedagens após polêmica com Porchat

Itamaraty explicou à Câmara sobre hospedagem nas residências oficiais das embaixadas após a polêmica com o ator

Metrópoles

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:55

Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

O Itamaraty enviou à Câmara dos Deputados esclarecimentos sobre a hospedagem de autoridades e de pessoas sem cargos públicos nas residências oficiais do Brasil no exterior, administradas pela pasta.