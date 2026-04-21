CRIME

Jovem de 18 anos é presa após atear fogo em atendente por ciúmes; vítima morreu

Atendente teve 40% do corpo queimado

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:38

Caso ocorreu em MG Crédito: Reprodução

Uma jovem de 18 anos foi presa nesta segunda-feira (20), suspeita de atear fogo em uma atendente de 24 anos dentro de uma mercearia em Delfinópolis (MG). O crime, ocorrido no último dia 11 de abril, terminou com a morte da vítima, identificada como Íris Cândida.

Segundo a polícia, a motivação do ataque estaria relacionada a ciúmes. A suspeita, Marcela Alcântara Santos, teria se incomodado após a vítima conversar com seu namorado momentos antes da agressão.

Imagens de câmeras de segurança mostram a dinâmica do crime. A jovem compra um frasco de álcool, retorna ao caixa, joga o líquido sobre a vítima e, em seguida, ateia fogo. Íris ainda tentou fugir, mas foi alcançada pelas chamas.

A vítima foi socorrida inicialmente por moradores da região e levada a um hospital local, sendo depois transferida para uma unidade especializada em queimados. Ela ficou internada por mais de uma semana, com cerca de 40% do corpo atingido, mas não resistiu e morreu no domingo (19).

A suspeita estava foragida desde o dia do crime e foi localizada em uma casa abandonada na zona rural do município. A prisão ocorreu após buscas que se estenderam por cidades da região e também pelo interior de São Paulo.

O caso gerou forte comoção na comunidade. O sepultamento de Íris foi realizado na manhã de segunda-feira, reunindo familiares, amigos e moradores, em meio a manifestações por justiça.