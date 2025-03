RECIFE

Morre o escritor e jornalista Marcos Vilaça

Ele era membro da Academia Brasileira de Letras

Ele é autor de obras como "Nordeste: Secos & Molhados", "Recife Azul, Líquido do Céu", "O Tempo e o Sonho" e "Por uma Política Nacional de Cultura - Ministério da Educação e Cultura", "Em Torno da Sociologia do Caminhão". >

Junto com Roberto Cavalcanti, ele escreveu "Coronel, Coronéis: Apogeu e Declínio do Coronelismo no Nordeste", considerado um clássico sobre as estruturas de poder na região dominada por coronéis.>