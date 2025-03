SAPUCAÍ

Mulher é presa em camarote após morder as pessoas no Carnaval

Ela tinha sinais de embriaguez e foi detida também por desacato

Uma mulher foi presa em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, por agredir as pessoas com mordidas. Ela estava bastante alterada e foi abordada pela Guarda Municipal na terceira noite de desfiles do Grupo Especial. As informações são do Uol.>