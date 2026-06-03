LANÇAMENTO

Novo hidratante desenvolvido para peles pretas e pardas chega ao mercado brasileiro

Produto da Avon aposta em niacinamida, chá verde e tecnologia própria para controlar a oleosidade, hidratar e ajudar na uniformização

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:43

Novo lançamento da Avon Crédito: Divulgação

A Avon anunciou o lançamento do Avon Care Radiância e Luminosidade, novo hidratante facial desenvolvido com foco nas necessidades específicas das peles pretas e pardas. Segundo a empresa, o produto foi criado após um estudo realizado em países da América Latina para identificar características e demandas desse público.

De acordo com a marca, o hidratante utiliza a tecnologia exclusiva Complexo TrioBalance, que combina três funções: controle da oleosidade, hidratação prolongada e auxílio na uniformização do tom da pele.

A empresa destaca que peles pretas e pardas costumam apresentar características particulares, como maior tendência ao surgimento de manchas e hiperpigmentação, além de oleosidade excessiva e ressecamento em determinadas áreas. A proposta do novo produto é atender a essas necessidades de forma específica. Vale destacar que a Avon assinou a beleza do Afro Fashion Day, projeto do jornal CORREIO, nos últimos tres anos.

Look a look Afro Fashion Day 2025 1 de 78

A fórmula reúne niacinamida (vitamina B3), ingrediente conhecido por contribuir para a hidratação e uniformização da pele, além de antioxidantes e polifenóis de chá verde. Segundo a fabricante, a combinação ajuda a reduzir e controlar a oleosidade sem provocar ressecamento, ao mesmo tempo em que oferece hidratação por até 48 horas.

Ainda de acordo com a empresa, o hidratante auxilia na melhora da textura da pele, promove efeito matte duradouro e possui rápida absorção, sem deixar sensação pegajosa ou aspecto oleoso. O produto também pode ser utilizado antes da maquiagem, funcionando como preparação da pele para a aplicação de outros cosméticos.