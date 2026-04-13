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O limite das canetas: o que fazer quando o peso para de cair?

Médico alerta que fármacos e bariátrica devem ser vistos como aliados complementares no combate à obesidade crônica e ao reganho de peso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:03

Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

A popularização dos análogos de GLP-1, como a semaglutida — princípio ativo do Ozempic, que teve sua patente quebrada no dia 20 de março no Brasil — transformou o debate sobre a obesidade no país, segundo maior mercado de cirurgias de redução de estômago do mundo. No entanto, a busca por resultados rápidos e a falta de informação têm alimentado uma falsa dicotomia: medicamento versus cirurgia. Embora as chamadas “canetas emagrecedoras” sejam ferramentas poderosas no arsenal médico, não são uma solução universal. Há casos em que operar é necessário, afirma o cirurgião bariátrico César De Fazzio, diretor do ICD (Instituto de Cirurgia Digestiva), em Brasília.

Para o especialista, o foco precisa retornar à saúde metabólica e à individualização do cuidado para que o paciente observe melhorias constantes e duradouras, evitando a estagnação e o reganho de peso. “O medicamento atua em receptores específicos, mas a obesidade é uma doença multifatorial e crônica. Com o tempo, a perda de peso pode cessar devido à adaptação do organismo às substâncias desses fármacos. Quando o tratamento clínico atinge seu limite ou o paciente apresenta intolerância aos efeitos colaterais, a cirurgia bariátrica pode ser a solução mais efetiva para a redução de peso sustentada ou remissão de doenças como o diabetes e a hipertensão”, esclarece.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Desmistificando a bariátrica

Ao contrário do que dita o senso comum, a cirurgia de redução de estômago não é exclusiva para casos de obesidade extrema. De Fazzio considera que as diretrizes médicas evoluíram para focar na saúde metabólica. “Hoje, a indicação leva em conta a presença de doenças associadas, como o diabetes tipo 2, a hipertensão e a apneia do sono. Em muitos casos, a cirurgia é recomendada para pacientes com IMC a partir de 30 (obesidade grau I), desde que haja comorbidades graves que não respondem ao tratamento clínico”, explica.

Outro ponto que afasta muitos pacientes do consultório é o medo de um pós-operatório doloroso ou de riscos elevados. Segundo o médico, o emprego da técnica adequada a cada paciente e o uso de materiais cirúrgicos de alta qualidade elevaram a segurança e deram mais previsibilidade ao procedimento. “Um dos maiores mitos é que a recuperação é lenta e sofrida. Com a técnica correta e a utilização de recursos de ponta, o resultado tende a ser uma redução expressiva da dor no pós-procedimento, menor risco de infecção e um retorno muito mais rápido às atividades cotidianas. Muitos pacientes recebem alta em 24 ou 48 horas", pontua o cirurgião.

De Fazzio reforça ainda que o protocolo de cuidados antes e depois do procedimento é fundamental para o êxito do tratamento. Sob a coordenação contínua do cirurgião bariátrico, o acompanhamento multidisciplinar com nutricionista e psicólogo também faz parte do processo de preparação e de manutenção de bons resultados a longo prazo. “A cirurgia não é um fim, mas um recomeço. Quando bem indicada e executada, ela oferece o suporte necessário para que o corpo se reequilibre, mas o sucesso vem da reeducação do paciente. Orientação é o primeiro passo para que o paciente perca o medo e entenda que a bariátrica pode ser uma ferramenta de longevidade", conclui.

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