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Parece cuidado, mas esse hábito pode matar suas plantas dentro de casa

Excesso de água está entre os principais motivos para o enfraquecimento e a morte dessas plantas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:31

Suculentas coloridas
Suculentas coloridas Crédito: Reprodução

As suculentas ganharam espaço na decoração de casas e apartamentos por reunirem características que agradam tanto iniciantes quanto colecionadores: ocupam pouco espaço, exigem poucos cuidados e apresentam formatos variados e chamativos.

Apesar da fama de resistentes, elas estão longe de ser indestrutíveis. Na verdade, um dos erros mais comuns cometidos por quem cultiva essas plantas é justamente tentar cuidar delas em excesso.

Suculentas precisam de cuidados específicos

Menos água, mais saúde: suculentas preferem solo seco entre as regas por Reprodução
Folhas murchas nem sempre significam falta de água; excesso também pode causar problemas por Reprodução
Vasos com boa drenagem ajudam a evitar o apodrecimento das raízes por Reprodução
Luz natural é uma das principais aliadas para manter suculentas bonitas e resistentes por Reprodução
Antes de regar, toque o substrato: se ainda estiver úmido, espere mais um pouco por Reprodução
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Menos água, mais saúde: suculentas preferem solo seco entre as regas por Reprodução

O hábito de regar frequentemente, muitas vezes interpretado como um gesto de atenção, pode causar sérios problemas para as suculentas. Isso acontece porque essas espécies armazenam água em folhas, caules ou raízes, uma adaptação que lhes permite sobreviver por longos períodos sem chuva.

Quando recebem água em excesso, o substrato permanece úmido por tempo demais. Nesse ambiente, as raízes podem começar a apodrecer, dificultando a absorção de nutrientes e comprometendo o desenvolvimento da planta.

Os primeiros sinais costumam aparecer nas folhas. Em vez de firmes e saudáveis, elas podem ficar amolecidas, translúcidas ou apresentar coloração amarelada. Em alguns casos, a planta perde folhas com facilidade ou começa a escurecer na base.

Especialistas recomendam que a rega seja feita apenas quando o substrato estiver completamente seco. A frequência pode variar conforme o clima, a estação do ano, o tipo de vaso e o local onde a planta está posicionada.

Outro cuidado importante é garantir uma boa drenagem. Vasos sem furos ou substratos inadequados favorecem o acúmulo de água e aumentam o risco de problemas nas raízes.

Por causa da aparência delicada, muitas pessoas acreditam que as suculentas precisam de atenção constante. Na prática, ocorre justamente o contrário. Essas plantas costumam se desenvolver melhor quando recebem luz adequada, solo bem drenado e regas espaçadas.

Por isso, antes de pegar o regador, vale observar a terra e lembrar que, para as suculentas, menos água geralmente significa mais saúde.

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Plantas Suculentas

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