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Pelo menos 18 voos foram cancelados após pane em aeroportos de São Paulo

As atividades do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste foram interrompidas por cerca de meia hora

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:37

Aeroporto de Guarulhos
Aeroporto de Guarulhos Crédito: Agência Brasil

Uma falha operacional no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), nesta quinta-feira (9), parou as operações em três aeroportos de São Paulo: Congonhas, na capital paulista, Guarulhos, na Região Metropolitana, e Viracopos, em Campinas.

O centro é uma unidade regionalizada do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que está sediado no Aeroporto de Congonhas e integra a Força Aérea Brasileira (FAB). A pane aconteceu por volta de 9h30 e seguiu até cerca de 10h. O tempo foi suficiente para causar cancelamentos de voos, atrasos e filas de passageiros nos aeroportos.

Salas VIPs dos aeroportos

Bradesco Lounge por Divulgação
Itaú Personnalité Lounge por Divulgação
Nubank Lounge (Ultravioleta) por Divulgação
BTG Terminal Privativo por Divulgação
Lounge Nomad por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
The Centurion Lounge (American Express) por Divulgação
Espaço C6 Bank por Divulgação
1 de 12
Bradesco Lounge por Divulgação

Pelo menos 18 voos foram cancelados na manhã desta quinta. Em um levantamento feito nos painéis de voos dos aeroportos de Congonhas e Viracopos até as 12h, constam 15 voos cancelados em Congonhas, entre partidas e chegadas, e outros três em Viracopos, também entre partidas e chegadas. O painel de voo do Aeroporto de Guarulhos não mantém o registro de voos da manhã.

A FAB informou, em nota enviada ao G1, que "houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo". Ainda segundo a corporação, a interrupção durou 36 minutos, das 9h30 às 10h06. "As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo", acrescentou. A Força Aérea Brasileira também afirmou que o problema técnico será apurado pelo Decea.

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Aeroporto Guarulhos Pane

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