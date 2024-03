DADOS FALSOS

PF indicia Bolsonaro por falsificar certificado vacinal da covid-19

Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de obras do ex-presidente, também foi indiciado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público. A determinação acontece em meio a uma investigação de falsificação de certificados de vacinas de Covid-19. As informações são da colunista Daniela Lima, no g1.