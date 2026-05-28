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Prédios públicos vão gerar mais de 900 casas do Minha Casa, Minha Vida; saiba mais

Estimativa é de que os seis prédios reservados gerem 909 moradias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:51

O prédio de 11 pavimentos na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, já foi utilizado pelo Ministério da Saúde e está ocupado por 80 famílias desde 2023
O prédio de 11 pavimentos na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, já foi utilizado pelo Ministério da Saúde e está ocupado por 80 famílias desde 2023 Crédito: Reprodução

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) disponibilizou seis edifícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) para apresentação de propostas por entidades organizadoras habilitadas no Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades (MCMV-E). A estimativa é de que os seis prédios reservados gerem 909 moradias. A portaria foi publicada na última segunda-feira (25).

Atualmente, os imóveis estão ocupados por movimentos sociais de luta por moradia. Além do uso habitacional, a destinação ao MCMV-Entidades também deve solucionar disputas judiciais em torno dos imóveis e reduzir o abandono de prédios públicos federais.

Veja quais são os prédios públicos que serão utilizados para o Minha Casa, Minha Vida

Em Porto Alegre, o prédio na Travessa Mários Cinco Paus está ocupado, desde maio de 2024, por 120 famílias, e demanda reparos de baixa a média complexidade por SPU/RS
O prédio de 13 pavimento na Lapa, Rio de Janeiro, está sem destinação há 40 anos e já foi ocupado diversas vezes por SPU/RJ
O imóvel terréo na Av. Dona Constança Goes Monteiro, zona central de Maceió, está em fase de conciliação na Justiça Federal por SPU/AL
O Edifício da Rua Martins Fontes, em São Paulo, está ocupado por 47 famílias desde 2010 por SPU/SP
Em Campinas, prédio na Rua General Osório está ocupado por 60 famílias por SPU/SP
O prédio de 11 pavimentos na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, já foi utilizado pelo Ministério da Saúde e está ocupado por 80 famílias desde 2023 por Reprodução
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Em Porto Alegre, o prédio na Travessa Mários Cinco Paus está ocupado, desde maio de 2024, por 120 famílias, e demanda reparos de baixa a média complexidade por SPU/RS

Estão aptas a submeter propostas as entidades privadas sem fins lucrativos com habilitação vigente no programa. Caso haja mais de uma proposta para o mesmo imóvel, a classificação seguirá os critérios de hierarquização estabelecidos pela Portaria SPU/MGI nº 7.037, de 22 de agosto de 2025.

Segundo o Ministério das Cidades (MCID), as propostas devem ser apresentadas até o próximo domingo (31). A prioridade é contemplar famílias que já ocupam os imóveis, desde que se enquadrem nos requisitos do MCMV-E.

Os prédios estão localizados em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL) e Campinas (SP). Alguns deles, como um prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na capital carioca, estão sem destinação há mais de 40 anos.

No caso de Porto Alegre, o edifício de 22 andares no Centro da cidade, que foi sede regional do INSS, tem potencial para gerar 424 moradias. O imóvel abriga, desde a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, cerca de 120 famílias na ocupação Maria da Conceição Tavares.

O Minha Casa, Minha Vida – Entidades é operado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). O objetivo do programa é apoiar entidades privadas sem fins lucrativos no desenvolvimento de ações integradas que garantam o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda em áreas urbanas.

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