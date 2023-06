Professor de artes marciais é investigado por estupro de vulnerável em Cruz das Almas

Um professor de artes marciais é acusado de importunação sexual em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e por estupro de vulnerável na cidade de Nazaré. Os casos são investigados pela Polícia Civil. Segundo a Polícia, o professor teria praticado os crimes contra duas jovens, de 18 anos, em momentos e cidades diferentes. Os crimes teriam acontecido há cinco meses, segundo uma familiar da vítima.

O caso foi levado à Câmara de Vereadores da cidade pela vereadora Maria Cedraz na segunda-feira (29), que afirmou que uma das vítimas é sua filha. As familiares acusam a Polícia de falta de celeridade na investigação.

Em pronunciamento na Câmara, a mãe da segunda vítima disse que a jovem foi assediada quando o professor teve um momento a sós com a menina. "Ela contou o que tinha acontecido com ela meses depois, e a família ficou arrasada. Hoje, eu e minha família fazemos acompanhamento psicológico. É muito doloroso ouvir uma vítima falar que fez marcas em si mesma por causa dele, no corpo e na alma", diz. Ela diz que a jovem passou a tomar antidepressivos.