NEGÓCIOS

QI Tech passa a valer US$ 1 bi e se torna 26º 'unicórnio' brasileiro

A startup de soluções financeiras QI Tech recebeu uma extensão do aporte de R$ 1 bilhão recebido em outubro do ano passado, o que levou o negócio ao status de "unicórnio", como são chamadas as empresas que valem mais de US$ 1 bilhão. A QI Tech tornou-se a 26ª startup brasileira a alcançar esse nível de valor de mercado. É a segunda vez em dois anos que uma empresa nacional chega a tal valor, devido à seca do capital de risco mundialmente, puxada pela alta de juros nos Estados Unidos.

Outro negócio que atingiu o patamar de valor de US$ 1 bilhão no último ano foi a Pismo, comprada pela Visa. No entanto, a aquisição foi integral, diferentemente do que acontece com os unicórnios, que vendem parcelas do negócio aos investidores a cada aporte. Em 2022, apenas duas startups do Brasil passaram a valer US$ 1 bilhão, a Dock (de tecnologia para serviços financeiros) e a Neon (instituição financeira de pagamentos).