Quadrilha rouba R$ 7 milhões em botox no Aeroporto de Guarulhos

Polícia investiga esquema milionário



Publicado em 16 de julho de 2025 às 13:40

Aeroporto de Guarulhos

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de uma carga de toxina botulínica avaliada em R$ 7 milhões foram presas nesta terça-feira, 15, durante uma operação da Polícia Civil em São Paulo. O grupo é apontado como parte da quadrilha que invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos no início de junho.>

A ofensiva, conduzida por equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), também resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de um dos veículos usados no assalto. Celulares e documentos foram recolhidos e estão sob análise.>

O roubo ocorreu em 6 de junho, quando os criminosos renderam o motorista e o conferente responsáveis pela carga, recém-chegada da Holanda. A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, tinha como destino uma empresa em Barueri, mas foi desviada e transferida para outro caminhão usado na fuga. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.>

Poucos dias depois, as 87 caixas com o medicamento foram localizadas pela polícia em um galpão em Embu das Artes, armazenadas em uma câmara fria. Um homem que estava no local foi preso em flagrante, o que permitiu o avanço das investigações e levou à identificação de outros suspeitos agora detidos.>