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Resultado Quina 7023: aposta única leva prêmio de mais de R$ 17 milhões

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 23:19

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

O concurso nº 7023 da Quina foi sorteado na noite desta terça-feira (12), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 17 milhões saiu para uma aposta única.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Diadema (SP), na Lotérica Esportiva Eldorado. A aposta, do tipo simples, com cinco números e custo mínimo de R$ 3, levou R$ 17.280.051,91.

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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Além do ganhador principal, 58 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 11.118,47 cada. Outras 4.956 apostas faturaram R$ 123,92 com três acertos.

Com dois números acertados, 125.300 apostas ganharam R$ 4,90.

Os números sorteados foram: 16, 35, 44, 66 e 78.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

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