ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

Saiba como o uso de Vitamina D pode melhorar a saúde intestinal

Estudo mostra a interação entre o sistema imunológico e o microbioma intestinal e aponta para novas estratégias terapêuticas.

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:16

Vitamina D Crédito: Shutterstock e divulgação

A suplementação de vitamina D pode ajudar a modular a forma como o sistema imunológico responde às bactérias intestinais em pessoas com doença inflamatória intestinal (DII), de acordo com estudo liderado pela Mayo Clinic e publicado na revista Cell Reports Medicine. Os achados oferecem novos insights sobre a interação entre o sistema imunológico e o microbioma intestinal nesse quadro clínico crônico, e apontam para possíveis novas estratégias terapêuticas.

A DII, que inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O quadro clínico é impulsionado, em parte, por uma resposta do sistema imunológico a bactérias normalmente inofensivas no intestino, refletindo uma ruptura do que se conhece como tolerância imunológica. Embora muitas das terapias atuais se concentrem na redução da inflamação, ainda há compreensão limitada sobre como restaurar interações equilibradas entre o sistema imunológico e o microbioma intestinal.

“Este estudo sugere que a vitamina D pode ajudar a reequilibrar a forma como o sistema imunológico reconhece as bactérias intestinais”, afirma o autor principal John Mark Gubatan, M.D., gastroenterologista da Mayo Clinic na Flórida. “Esse é um passo importante para entendermos como poderíamos restaurar a tolerância imunológica na DII.”

No estudo, os pesquisadores avaliaram 48 pessoas com DII que apresentavam baixos níveis de vitamina D. Os participantes receberam suplementação semanal de vitamina D por 12 semanas. Amostras de sangue e fezes coletadas antes e após o tratamento foram analisadas por meio de sequenciamento avançado, com o objetivo de mapear as interações entre as respostas imunológicas e o microbioma intestinal.

A suplementação de vitamina D foi associada ao aumento dos níveis de imunoglobulina A (IgA), geralmente relacionada a respostas imunológicas protetoras, e à redução dos níveis de imunoglobulina G (IgG), mais frequentemente associada a processos inflamatórios. Os pesquisadores também observaram alterações em vias de sinalização imunológica e aumento da atividade de células imunorregulatórias responsáveis por controlar a inflamação.

Em conjunto, esses achados sugerem que a vitamina D pode favorecer uma resposta imunológica mais equilibrada e protetora em relação ao microbioma intestinal. A suplementação de vitamina D também foi associada à melhora nos índices de atividade da doença e em um marcador fecal de inflamação. No entanto, os pesquisadores ressaltam que o estudo foi de pequeno porte e não foi desenhado para estabelecer relação de causalidade.

“Observamos sinais encorajadores, mas este não foi um ensaio clínico randomizado”, afirma o Dr. Gubatan. “Esses resultados precisam ser confirmados em estudos maiores e controlados”. Os pesquisadores alertam que os pacientes não devem modificar o uso de vitamina D sem orientação médica. “A vitamina D é amplamente disponível, mas a dose deve ser individualizada, especialmente em pacientes com inflamação crônica”, acrescenta o Dr. Gubatan. “Os pacientes devem sempre consultar sua equipe de saúde.”