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Saiba tudo sobre o câncer de ovário: avança de forma silenciosa e exige diagnóstico precoce

Mais frequente após os 50 anos, o tumor figura entre os mais incidentes no país

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:53

Veja como o estilo de vida pode impactar na síndrome dos ovários policísticos
Saiba tudo sobre o câncer de ovário: avança de forma silenciosa e exige diagnóstico precoce Crédito: Shutterstock

Considerado o oitavo tipo de tumor mais comum entre as mulheres no mundo e a segunda neoplasia ginecológica mais frequente entre as brasileiras, ficando atrás apenas do câncer do colo do útero, o câncer de ovário merece atenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é estimado que no triênio 2026-2028 sejam diagnosticados 7.300 novos casos da neoplasia ao ano. 

Quando não tratado em estágio inicial, o câncer de ovário pode evoluir rapidamente e costuma ser assintomático. No entanto, quando existem sinais da doença, são bastante discretos, podendo dificultar o diagnóstico. “A neoplasia possui uma maior incidência em mulheres acima de 50 anos. Na grande maioria dos casos, não é possível que os fatores de risco sejam identificados previamente, tornando este tipo de câncer agressivo", comenta Marcela Bonalumi, oncologista da Oncoclínicas. 

Câncer: sintomas e tratamentos

Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento do câncer de bexiga por Freepik
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
O câncer de bexiga é o terceiro tumor mais comum do trato urinário (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de esôfago evolui rapidamente e de forma silenciosa (Imagem: Magic mine | Shutterstock) por Imagem: Magic mine | Shutterstock
Mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal são identificados por ano no Brasil por Shutterstock
O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o câncer de esôfago (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
O câncer de esôfago é o oitavo tipo de tumor mais comum no mundo (Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock) por Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock
O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) por Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock
A leucemia é um câncer comum (Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock) por Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock
Câncer colorretal | Ilustrativa por Freepik
A colonoscopia é um exame fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do intestino (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O exame de colonoscopia ajuda a diagnosticar o câncer colorretal precocemente (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock) por Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock
A remissão significa que os sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O HPV pode evoluir para câncer de colo do útero (Imagem: Visual Generation | Shutterstock) por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) por Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de bexiga (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado (Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock) por Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock) por Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock) por Imagem: Drawlab19 | Shutterstock
Hábitos saudáveis são fundamentais para ajudar na prevenção do câncer (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
Câncer de pâncreas pode causar inchaço no abdômen por Divulgação
[Edicase]Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
Algumas pintas na pele podem ser câncer de pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Câncer de pele no couro cabeludo: conheça os cuidados para se proteger por Shutterstock
Exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
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Alguns cuidados são importantes para ajudar na prevenção do câncer na boca (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
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Remoção total das trompas é alternativa para prevenir câncer de ovário por Shutterstock
O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta as chances de sucesso do tratamento (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por Imagem: Blueastro | Shutterstock
A mamografia é o exame mais recomendado para a detecção precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock) por Imagem: Tyler Olson | Shutterstock
Informação é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock
A doença falciforme não evolui para câncer (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock) por Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
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Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Tipos de câncer de ovário 

Ao todo, é estimado que existam cerca de 30 tipos de câncer de ovário, podendo ser denominados a partir de suas células de origem. "Em 95% dos casos, o câncer de ovário é derivado das células epiteliais, que revestem o ovário. Já os outros 5% são das células germinativas, que formam os óvulos, e também das estromais, responsáveis por produzir grande parte dos hormônios femininos", comenta a oncologista. 

Vale lembrar ainda que o câncer de ovário é o segundo tipo de câncer ginecológico mais comum em mulheres, ficando atrás somente do câncer de colo de útero.

Os três principais grupos da neoplasia são:

  • Carcinoma epitelial de ovário – vem da superfície do ovário (o epitélio) e é o subtipo mais comum. O câncer de tuba uterina e o câncer primário do peritônio estão incluídos neste grupo;
  • Carcinoma de células germinativas de ovário – origina-se nas células reprodutivas ou germinativas dos ovários, ou seja, aquelas que dão origem aos óvulos;
  • Carcinoma de células estromais de ovário – forma-se nas células do tecido conjuntivo.

Há também o carcinoma de pequenas células hipercalcêmico do ovário, que não se enquadra nos três grupos acima e é extremamente raro. Ainda não foi identificado em que tipo de células ele se origina. 

Sintomas e sinais do câncer de ovário 

O câncer de ovário é uma doença silenciosa e em seus estágios iniciais não costuma apresentar sintomas específicos. À medida que o tumor cresce, pode causar:

  • Inchaço no abdômen;
  • Dor no abdômen;
  • Dores na região pélvica, nas costas ou nas pernas;
  • Náuseas;
  • Indigestão;
  • Gases;
  • Funcionamento anormal do intestino (prisão de ventre ou diarreia);
  • Fadiga constante;
  • Perda de apetite e de peso sem razão aparente;
  • Sangramento vaginal anormal, especialmente depois da menopausa;
  • Aumento na frequência e/ou na urgência de urinar.

    • Por que o tumor pode acontecer? 

    "Não se tem um motivo ao certo, mas existem alguns fatores de risco que podem colaborar para o surgimento do câncer de ovário. Dentre eles, é possível citar: a obesidade, sedentarismo, tabagismo, endometriose, idade maior a 50 anos, fatores hormonais (menarca precoce ou menopausa tardia), histórico familiar, mutações em genes BRCA1 e BRCA2, fatores reprodutivos (mulheres que não tiveram filhos possuem um risco aumentado de desenvolver a doença), entre outros", comenta a oncologista da Oncoclínicas. 

    Alguns estudos sugerem que o uso de pílula anticoncepcional pode ser adotado como método preventivo, pois o número excessivo de ovulações tende a levar ao aparecimento de tumores. "A partir dos resultados, foi possível analisar que o medicamento diminuiu em até 33% o risco de câncer de ovário, seguido por 34% no de endométrio e 19% no de intestino", explica. 

    Diagnóstico

    Infelizmente, até o momento não existe um exame específico que possa detectar o câncer de ovário, assim como o Papanicolau para o câncer de colo de útero ou a mamografia para o câncer de mama. "Os sintomas da neoplasia podem ser facilmente confundidos com outras doenças. Por isso, caso qualquer um deles apareça, é muito importante procurar ajuda médica o mais rápido possível", comenta a oncologista. 

    A partir disso, o médico pode solicitar exames clínicos ginecológicos, laboratoriais e também de imagem, para identificar a presença de ascite ou acúmulo de líquidos, além da extensão da doença em mulheres com suspeita de disseminação intra-abdominal. Se houver suspeita de câncer de ovário, é necessário uma avaliação cirúrgica. Vale lembrar que pode ser realizado também um raio x ou tomografia computadorizada do tórax, com o intuito de analisar derrame pleural, metástases pulmonares ou ainda quaisquer outras alterações.

     Tratamento 

    Apesar do câncer de ovário ser o tumor ginecológico de maior índice de óbito no mundo, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura podem aumentar. "O tratamento irá depender do tipo de estágio do câncer de ovário. Além disso, deve-se levar em conta os desejos da paciente, ou seja, se há a vontade de ter filhos. A partir disso, a cirurgia é o principal tratamento, mas pode significar a retirada unilateral ou bilateral dos ovários. Já no caso da quimioterapia, ela pode ser realizada antes ou depois da cirurgia", comenta Marcela Bonalumi.

     Por isso, a oncologista aconselha que a decisão sempre seja tomada junto com o especialista. "O melhor método é aquele com o objetivo de salvar a vida da paciente, mas sem perder de vista os sonhos futuros. Contudo, devemos realizar uma abordagem personalizada para cada caso, pensando não só nas questões físicas, mas também nas emocionais durante todo o processo", finaliza. 

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