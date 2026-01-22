Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salário dos professores de R$ 5.130,63 passa a valer em 2026; veja para quem vai reajuste

Piso dos professores teve aumento definido de 5,40% e passa a ser de R$ 5.130,63; Lula assinou MP na quarta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:05

Podem participar professores da Educação Básica, da rede pública ou privada, que utilizem as soluções da FTD Educação
Podem participar professores da Educação Básica, da rede pública ou privada, que utilizem as soluções da FTD Educação Crédito: Shutterstock

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta quinta-feira (22/1), a Medida Provisória nº 1.334, que trata do reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. Após negociações, o percentual foi fixado em 5,40%. Com isso, o piso do magistério passa a ser de R$ 5.130,63.

“O art. 5º Ato do ministro de Estado da Educação atualizará, anualmente, o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica até o último dia útil do mês de janeiro”, detalha a publicação.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - Técnico em enfermagem injetou desinfetante 13x até matar professora; 'psicopata'

Técnico em enfermagem injetou desinfetante 13x até matar professora; 'psicopata'
Imagem - Técnico que matou pacientes era psicopata que 'matava por prazer', crê delegado

Técnico que matou pacientes era psicopata que 'matava por prazer', crê delegado
Imagem - Restaurante vai distribuir fatias de pizza de graça para vítimas de assaltos

Restaurante vai distribuir fatias de pizza de graça para vítimas de assaltos

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
04

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade