BRASIL

Salário dos professores de R$ 5.130,63 passa a valer em 2026; veja para quem vai reajuste

Piso dos professores teve aumento definido de 5,40% e passa a ser de R$ 5.130,63; Lula assinou MP na quarta-feira (21)

Metrópoles

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:05

Podem participar professores da Educação Básica, da rede pública ou privada, que utilizem as soluções da FTD Educação Crédito: Shutterstock

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta quinta-feira (22/1), a Medida Provisória nº 1.334, que trata do reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. Após negociações, o percentual foi fixado em 5,40%. Com isso, o piso do magistério passa a ser de R$ 5.130,63.

“O art. 5º Ato do ministro de Estado da Educação atualizará, anualmente, o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica até o último dia útil do mês de janeiro”, detalha a publicação.