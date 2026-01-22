Salário dos professores de R$ 5.130,63 passa a valer em 2026; veja para quem vai reajuste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:05
O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta quinta-feira (22/1), a Medida Provisória nº 1.334, que trata do reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. Após negociações, o percentual foi fixado em 5,40%. Com isso, o piso do magistério passa a ser de R$ 5.130,63.
“O art. 5º Ato do ministro de Estado da Educação atualizará, anualmente, o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica até o último dia útil do mês de janeiro”, detalha a publicação.
