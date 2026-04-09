Suspeita de incêndio foi a causa da paralisação de três aeroportos de São Paulo; entenda

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Monique Lobo
Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:06
O problema técnico que causou a paralisação das operações de três aeroportos de São Paulo, nesta quinta-feira (9), foi uma suspeita de incêndio no prédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que fica no Aeroporto de Congonhas.
Quem confirmou essa informação foi o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein. "Não houve nenhuma pane, isso não é verdade. O que ocorreu é que apareceu uma fumaça em uma área do prédio do Decea e, por precaução e orientação até que o Corpo de Bombeiros chegasse, os funcionários foram orientados pelo Decea a deixar o prédio", afirmou em entrevista à Folha.
Salas VIPs dos aeroportos
Ainda segundo ele, nenhum funcionário ficou ferido e nenhum equipamento foi danificado.
Pelo menos 18 voos foram cancelados na manhã desta quinta. Em um levantamento feito nos painéis de voos dos aeroportos de Congonhas e Viracopos até as 12h, constam 15 voos cancelados em Congonhas, entre partidas e chegadas, e outros três em Viracopos, também entre partidas e chegadas. O painel de voo do Aeroporto de Guarulhos não mantém o registro de voos da manhã.