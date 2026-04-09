PROBLEMA TÉCNICO

Suspeita de incêndio foi a causa da paralisação de três aeroportos de São Paulo; entenda

Aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos tiveram atividades interrompidas nesta quinta-feira (9)

Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:06

Aeroporto de Guarulhos Crédito: Divulgação/Alesp

O problema técnico que causou a paralisação das operações de três aeroportos de São Paulo, nesta quinta-feira (9), foi uma suspeita de incêndio no prédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que fica no Aeroporto de Congonhas.

Quem confirmou essa informação foi o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein. "Não houve nenhuma pane, isso não é verdade. O que ocorreu é que apareceu uma fumaça em uma área do prédio do Decea e, por precaução e orientação até que o Corpo de Bombeiros chegasse, os funcionários foram orientados pelo Decea a deixar o prédio", afirmou em entrevista à Folha.

Salas VIPs dos aeroportos 1 de 12

Ainda segundo ele, nenhum funcionário ficou ferido e nenhum equipamento foi danificado.

Filas, atrasos e cancelamentos