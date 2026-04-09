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Suspeita de incêndio foi a causa da paralisação de três aeroportos de São Paulo; entenda

Aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos tiveram atividades interrompidas nesta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:06

Aeroporto de Guarulhos
Aeroporto de Guarulhos Crédito: Divulgação/Alesp

problema técnico que causou a paralisação das operações de três aeroportos de São Paulo, nesta quinta-feira (9), foi uma suspeita de incêndio no prédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que fica no Aeroporto de Congonhas.

Quem confirmou essa informação foi o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein. "Não houve nenhuma pane, isso não é verdade. O que ocorreu é que apareceu uma fumaça em uma área do prédio do Decea e, por precaução e orientação até que o Corpo de Bombeiros chegasse, os funcionários foram orientados pelo Decea a deixar o prédio", afirmou em entrevista à Folha.

Salas VIPs dos aeroportos

Bradesco Lounge por Divulgação
Itaú Personnalité Lounge por Divulgação
Nubank Lounge (Ultravioleta) por Divulgação
BTG Terminal Privativo por Divulgação
Lounge Nomad por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
The Centurion Lounge (American Express) por Divulgação
Espaço C6 Bank por Divulgação
1 de 12
Bradesco Lounge por Divulgação

Ainda segundo ele, nenhum funcionário ficou ferido e nenhum equipamento foi danificado.

Filas, atrasos e cancelamentos

Pelo menos 18 voos foram cancelados na manhã desta quinta. Em um levantamento feito nos painéis de voos dos aeroportos de Congonhas e Viracopos até as 12h, constam 15 voos cancelados em Congonhas, entre partidas e chegadas, e outros três em Viracopos, também entre partidas e chegadas. O painel de voo do Aeroporto de Guarulhos não mantém o registro de voos da manhã.

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Tags:

Aeroporto Incêndio Paralisação Guarulhos Pane

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