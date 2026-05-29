CRIME

Suspeita de torturar e matar animais esmagados para vender vídeos na internet é presa e solta horas depois

Investigação aponta venda de conteúdo com tortura de animais para usuários na Europa

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:54

Daiana Schuinsekel de Almeida foi presa em casa Crédito: Reprodução/TV Globo

A empresária suspeita de torturar e matar animais para produzir e comercializar vídeos na internet foi colocada em liberdade poucas horas depois de ter sido presa nesta quinta-feira (28), em São Paulo (SP).

De acordo com informações da TV Globo, a liberação ocorreu porque não foi possível acessar os celulares de Daiana Schuinsekel de Almeida a tempo de analisar o conteúdo. Como não havia um flagrante, ela acabou sendo solta. Agora, Daiana vai responder em liberdade por suspeita de maus-tratos e também por atos obscenos.

Brasileira gravava vídeos maltrando e matando animais para vender 1 de 4

As investigações indicam que Daiana gravava agressões contra os animais e vendia os vídeos em plataformas semelhantes ao Discord, com alcance de compradores em países da Europa. Nas imagens, segundo a apuração policial, ela aparece esmagando os animais com as mãos e os pés.

Na residência da suspeita, agentes apreenderam itens que podem reforçar as provas do caso, entre eles sapatos que teriam sido usados nas gravações.

A defesa de Daiana informou que ainda está tomando conhecimento das acusações e vai se manifestar posteriormente.

Denúncia veio de fora do país

O caso teve início após uma denúncia feita por uma ONG da Bulgária, que teve acesso aos vídeos e encaminhou o material à Polícia Federal. A partir disso, o caso foi repassado à Polícia Civil de São Paulo, que assumiu a investigação por meio da Delegacia de Crimes contra os Animais, vinculada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Segundo os investigadores, a suspeita administrava uma espécie de produção de vídeos com conteúdo de sadismo e afirmava comercializar esse material por valores entre 20 e 50 euros, dependendo do tipo de conteúdo.