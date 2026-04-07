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Tio é suspeito de matar a tiros jovem de 27 anos com quem tinha relacionamento

Família da vítima não aprovava a relação dos dois

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:17

Weisla Castro Israel
Weisla Castro Israel Crédito: Reprodução

A jovem Weisla Castro Israel, de 27 anos, foi assassinada a tiros na noite do último sábado (4), no município de Cajati, no interior de São Paulo. O caso foi registrado como feminicídio e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares encontraram a vítima já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro Jacupiranguinha.

Jovem foi morta e tio é suspeito

Weisla Castro Israel por Reprodução
Weisla Castro Israel por Reprodução
Weisla Castro Israel por Reprodução
Weisla Castro Israel por Reprodução
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Weisla Castro Israel por Reprodução

Testemunhas relataram à polícia que um homem deixou o local em um carro logo após os tiros. O veículo mencionado foi localizado posteriormente abandonado.

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Cajati, que apura as circunstâncias e a motivação do crime. Weisla deixa dois filhos, de 8 e 9 anos.

Tio da vítima é investigado

O principal suspeito é um homem de 51 anos, tio de Weisla, segundo o portal G1. Embora não houvesse vínculo consanguíneo direto, ele havia sido casado com uma tia da jovem, irmã de sua mãe, e mantinha um relacionamento com a vítima havia alguns meses. A informação foi confirmada pelo pai de Weisla em depoimento à polícia.

A família não aprovava o relacionamento. Ainda conforme o relato prestado às autoridades, o suspeito já teria “causado uma desgraça na família” anteriormente.

O pai da jovem afirmou também que o homem teria sido responsável por um homicídio ocorrido cerca de 20 anos atrás. Esse episódio teria desencadeado uma represália que resultou na morte de dois sobrinhos do suspeito, ambos com 11 anos - entre eles, um irmão de Weisla.

No carro abandonado e localizado pela polícia foram encontrados documentos pessoais do investigado, o que reforça a ligação dele com o veículo utilizado na fuga.

Tags:

Feminicído Weisla Castro Israel

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