LOTERIA

Três apostas acertam a Lotofácil e ganham R$ 442 mil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:59

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3678, realizado na noite desta quarta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 442.263,76.

As apostas vencedoras são das cidades de Montes Claros (MG), Simão Dias (SE) e Santo André (SP). Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A aposta de Montes Claros foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa. Já os jogos vencedores de Simão Dias e Santo André foram registrados nas lotéricas Lotérica Simaodiense Ltda e Uniloto ABC Loterias, respectivamente.

Além das apostas vencedoras na faixa principal, outras 279 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.424,46 cada. Também houve 11.115 apostas com 13 acertos, que receberam R$ 35, enquanto 121.343 jogadores fizeram 12 acertos e ganharam R$ 14. Outras 604.383 apostas acertaram 11 dezenas e faturaram R$ 7.