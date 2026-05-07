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Três apostas acertam a Lotofácil e ganham R$ 442 mil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:59

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3678, realizado na noite desta quarta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 442.263,76.

As apostas vencedoras são das cidades de Montes Claros (MG), Simão Dias (SE) e Santo André (SP). Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A aposta de Montes Claros foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa. Já os jogos vencedores de Simão Dias e Santo André foram registrados nas lotéricas Lotérica Simaodiense Ltda e Uniloto ABC Loterias, respectivamente.

Além das apostas vencedoras na faixa principal, outras 279 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.424,46 cada. Também houve 11.115 apostas com 13 acertos, que receberam R$ 35, enquanto 121.343 jogadores fizeram 12 acertos e ganharam R$ 14. Outras 604.383 apostas acertaram 11 dezenas e faturaram R$ 7.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (7), é de R$ 2 milhões.

Tags:

Loteria

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