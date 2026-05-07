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Gigante alemã anuncia primeira fábrica no Brasil com investimento de R$ 205 milhões

A produção da fábrica atenderá tanto o mercado brasileiro quanto demandas de exportação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:35

Schomäcker abre unidade no Brasil
Schomäcker abre unidade no Brasil Crédito: Schomäcker/Divulgação

A multinacional alemã Schomäcker confirmou nesta quarta-feira (6) a instalação de sua primeira fábrica no Brasil. Especializada na fabricação de molas para veículos comerciais e reconhecida pelo uso de tecnologias avançadas da Indústria 4.0, a empresa vai investir inicialmente R$ 205 milhões na nova operação, segundo informação do portal NDMais. 

A unidade será instalada no Perini Business Park e deve começar as atividades com a criação de 105 empregos diretos. A companhia também já prevê uma segunda etapa de expansão, com mais R$ 317 milhões em investimentos ao longo dos próximos cinco anos, além da ampliação do quadro de funcionários até 2031.

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De acordo com a expectativa do governo estadual, a operação poderá movimentar cerca de R$ 339 milhões em receitas. A produção da fábrica atenderá tanto o mercado brasileiro quanto demandas de exportação.

O sócio-administrador da Schomäcker, Joachim Henrich Wilhelm Sommer, afirmou que a empresa pretende introduzir no país uma tecnologia capaz de transformar processos industriais. “Nós estamos trazendo uma tecnologia que reduziu um processo de fabricação de três horas para apenas três minutos por peça. Além disso, desenvolvemos nossas próprias máquinas para esse processo”, declarou.

Com sede em Melle, na Alemanha, a Schomäcker atua na fabricação de diferentes tipos de molas utilizadas pela indústria europeia de veículos comerciais. Entre as marcas atendidas pela companhia estão Mercedes, Volvo e Renault.

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A empresa é considerada referência em soluções de Indústria 4.0 e se destaca justamente pelo alto nível de automação e inovação tecnológica aplicado à produção.

O investimento foi oficializado por meio da assinatura de um termo de cooperação em reunião conduzida pelo governador Jorginho Mello (PL). O acordo prevê apoio estratégico do governo em áreas como logística e integração com fornecedores locais, com participação da Invest SC. A articulação também contou com apoio do deputado estadual Matheus Cadorin (Novo).

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