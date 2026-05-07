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Carro elétrico mais barato do Brasil muda de nome após disputa com outra marca

Questionamento partiu de nomes registrados no Inpi

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:55

Veículo mudou de nome
Veículo mudou de nome Crédito: Divulgação/E-Motors

Após disputa com a Kia, o carro elétrico mais barato do Brasil ganhou um novo nome. O antigo EV2 agora será vendido como Emova Easy, enquanto o EV3 passou a se chamar Emova Urban no mercado nacional.

A mudança ocorreu depois de a Kia divulgar, em abril de 2026, uma nota oficial afirmando que as nomenclaturas EV2 e EV3 já pertenciam à linha global de veículos elétricos da montadora sul-coreana e estavam registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

“O Kia EV2 e o Kia EV3 são produtos que compõem a linha de veículos elétricos globais da marca ao lado do EV4, EV5 e EV9, estes dois últimos já em comercialização no país, enquanto o EV3 foi apresentado ao público no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo no final do ano passado e está em processo de homologação para posterior lançamento no mercado brasileiro”, informou a Kia.

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Após o impasse, a E-Motors confirmou a alteração dos nomes dos veículos vendidos no Brasil. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após um alinhamento institucional relacionado à propriedade intelectual.

“Os modelos EV2 e EV3 foram nomeados com base na designação original de fábrica. Recentemente, houve um alinhamento relacionado à nomenclatura, conduzido de forma institucional e já devidamente resolvido pelo nosso time jurídico. Em respeito às diretrizes de mercado e à propriedade intelectual, a E-Motors Brasil optou por atualizar essa nomenclatura no país”, afirmou a empresa.

Os dois modelos são hatches elétricos importados da chinesa JMEV e comercializados no Brasil pela E-Motors, representante oficial da marca no país. A expectativa da empresa é vender mil unidades até o fim de 2026.

O Emova Easy, antigo EV2, parte de R$ 69.990 e é apontado como o carro elétrico mais barato do Brasil. Já o Emova Urban chega ao mercado por R$ 99.990 em preço promocional de lançamento.

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A produção dos veículos é feita pela Jiangling Motors, fabricante chinesa responsável também pelo Ford Territory por meio da joint venture Jiangling Ford Automotive.

A primeira concessionária licenciada da marca foi aberta em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa afirma que negocia novos pontos de venda e pretende abrir mais cinco lojas nos próximos 60 dias, com meta de chegar a 30 concessionárias em um ano.

Os modelos também deverão ser montados futuramente na Planta Automotiva do Ceará (PACE), em Horizonte (CE), mesma unidade que produz os elétricos Chevrolet Spark EUV e Captiva EV. Inicialmente, o processo será feito no sistema SKD, seguido por nacionalização gradual de componentes, embora ainda não exista previsão para o início da produção nacional.

O Emova Easy utiliza bateria LFP de 15,88 kWh, com autonomia declarada de 201 quilômetros. O motor elétrico entrega 40 cv de potência e 8,6 kgfm de torque, com velocidade máxima de 100 km/h.

Já o Emova Urban traz bateria LFP de 30,24 kWh, autonomia de até 330 quilômetros e motor com 68 cv de potência e 12,7 kgfm de torque. O hatch também conta com central multimídia de 7 polegadas, câmera de ré, ar-condicionado digital e rodas de liga leve aro 15.

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Carro Elétrico

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