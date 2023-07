Vítima de falso agiota caiu no mesmo golpe quatro vezes: 'Desesperado'

A agiotagem não é novidade no Brasil, mas ganhou novos contornos nas redes sociais. Estelionatários estão se passando por falsos agiotas para aplicar golpes onde roubam dados e ameaçam as vítimas para receber dinheiro.



Uma das vítimas, que não quis se identificar, revelou ao g1 que caiu no golpe quatro vezes.



"A primeira vez que eu me iludi foi em 2020, no comecinho da pandemia, com a gente preso em casa. Desesperado, sem saber o que fazer, eu solicitei o dinheiro", contou o rapaz de 33 anos e morador de São Paulo.