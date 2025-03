BRASIL

Vítima toma máquina de cartão de golpista e recupera R$ 2 mil; veja vídeo

Caso aconteceu em São Paulo



Fernanda Varela

Jorge Gauthier

Publicado em 8 de março de 2025 às 20:14

Vítima conseguiu recuperar máquina Crédito: Reprodução

Um morador do bairro da Pompéia, na Zona Oeste de São Paulo, ao se dar conta de que estava sendo vítima de um golpe, conseguiu tomar a máquina de cartão de crédito da mão do golpista e estornou uma cobrança indevida de R$ 2 mil. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (7). >

O estudante de 23 anos contou que tinha solicitado, por meio de uma plataforma on-line, um técnico para consertar o interfone do prédio onde mora. Um profissional enviou mensagem de volta passando um orçamento para o serviço no valor de R$ 50 referente à mão de obra e mais R$ 47,99 para trocar uma peça do aparelho. O motoboy, que se passava por técnico da empresa, informou que só poderia passar o pagamento no cartão. As informações são do Portal G1. >

Ele tentou, então, passar o cartão três vezes no modo aproximação e uma vez o cartão físico, mas a operação não era finalizada. Depois, o golpista falou que iria buscar outra máquina. >

"Ali, comecei ali a desconfiar que poderia ser um golpe. Eu estava do lado dele e fui para trás do portão e o fechei sem fazer alarde, para que ele não percebesse, mas ainda assim eu não queria acreditar que se tratava mesmo de um golpe. Dei um voto de confiança", relembra o estudante ao Portal G1. >

Quando o golpista tentou passar na outra máquina o estudante recebeu um alerta de que o valor cobrado era de R$2 mil. >

"Eu não conferi o valor na máquina, mas a notificação do Apple Pay [sistema de pagamento do iPhone] piscou na hora na tela do meu celular mostrando que a compra havia sido aprovada e no valor de R$ 2 mil. E o motoboy dizendo que a compra ainda estava sendo processada. Eu fiquei ali olhando a tela do celular em silêncio, disfarçando para ele não perceber nada", disse ao G1. >

Nessa hora, o criminoso passou a máquina pelo vão da grade do portão. "Meio que no susto, tomei a maquininha da mão dele, e ele saiu correndo, me xingando e dizendo que eu tinha caído num golpe", ressaltou. >