'Estou com vergonha': João Gomes admite nervosismo ao cantar em trio e surpreende Ivete Sangalo

A declaração veio enquanto o artista apresentava uma versão em ritmo de axé de seu sucesso “Dengo”

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:58

João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio
João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio Crédito: WEBERT BELICIO

Mesmo acostumado a encarar multidões em palcos e estádios pelo Brasil, o cantor pernambucano João Gomes confessou ter sentido a pressão ao subir no trio elétrico de Ivete Sangalo, neste sábado (14), no Carnaval de Salvador. Sorrindo, ele admitiu diante do público: 'Estou com vergonha'.

A declaração veio enquanto o artista apresentava uma versão em ritmo de axé de seu sucesso 'Dengo'. Apesar de ser acompanhado com entusiasmo pelos foliões, João surpreendeu ao revelar o nervosismo. Ivete, então, pediu que os músicos interrompessem a canção e entrou na brincadeira.

Famosos no trio de Ivete Sangalo

'O que a gente faz com ele? Eu quero saber o que nós que estamos sofrendo de amor por ele, o que a gente faz com ele?', provocou a cantora, arrancando risadas do público.

Na sequência, Ivete mandou retomar a música e convocou a plateia: 'Pula, pula que ele quer que pule'. O pedido foi atendido imediatamente, e os fãs responderam com ainda mais animação.

Ao fim da participação, João Gomes se despediu do trio, mas não escapou de uma última provocação da baiana. 'Um homem que com 22 anos já tem dois meninos daquele tamanho tá dizendo que tá com vergonha. É isso que você diz pra sua mulher, né, seu safado?', brincou Ivete.

Entrando no clima descontraído, o cantor respondeu no mesmo tom: 'Com ela é sem vergonha', completou, sob aplausos e gargalhadas dos foliões.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

