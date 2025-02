PREPARE O BOLSO

Planejamento e folia: Turistas gastam até R$ 6 mil para curtir Carnaval em Salvador

"É um presente que eu sempre me entrego", diz cearense que aproveitava o primeiro dia da festa

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 07:28

Antônio Teixeira, jornalista cearense que compartilha nas redes sociais como se planejar para o Carnaval de Salvador Crédito: Alan Pinheiro

Curtir o Carnaval de Salvador para quem é de fora da capital baiana sempre demandará um valor alto para aproveitar a festa. Fatores como o tempo de preparação para o festejo, preços das passagens e hospedagens na folia podem elevar ou diminuir a quantia gasta. Dependendo do planejamento e da hospedagem, os valores citados pelos turistas no primeiro dia da festa variaram entre R$ 4 mil a R$ 6 mil. >

Logo no início do circuito Dodô, um grupo com cinco turistas pernambucanos dançava pela rua. O grupo está hospedado na casa de Aílton Medeiros, de Petrolina. Entre nomes de artistas como Alinne Rosa, Claudia Leitte e Daniela Mercury, o folião comenta que deve ficar uma semana em Salvador e estima que o grupo vai gastar cerca de R$ 30 mil na festa, sendo quase R$ 6 mil por dia. Em média, os turistas entrevistados falam de R$ 300 em alimentação e bebida por dia.>

"Esse ano a gente não vai para camarote, mas se a gente fosse, o valor seria ainda mais alto. Ainda estamos dividindo as despesas desse apartamento, uns R$ 120 por dia", diz.>

Vinda de Brasília com a família para seu segundo Carnaval em Salvador, Irla Galvão revela que é do tipo de gastar com abadá. A família confessa que pagou, ao todo, R$ 2 mil em três, sendo o mais caro o banho de folia, R$ 600, e o mais barato sendo o Camarote Barra, por apenas R$ 200.>

Primeiro dia de Carnaval na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Já o comunicador cearense Antônio Teixeira faz questão de compartilhar com seus seguidores nas redes sociais que curtir o Carnaval em Salvador pode não ser tão caro quanto as pessoas imaginam. Para o jornalista, é necessário que haja um planejamento estratégico de toda a viagem para que o festejo não ultrapasse a capacidade do bolso de cada turista. Antônio adverte que esse planejamento deve começar no momento em que o Carnaval passado terminar.>

"É um presente que eu sempre me entrego. Gasto em torno de R$ 4.800,00. O turista pensa que não consegue vir à cidade pelos valores altos. Não deixe de realizar seus sonhos por pensar que você precisa ser milionário", explica o folião. Desse valor, R$ 1.500,00 é a parte paga por Antônio de hospedagem com um apartamento perto do circuito na Barra. Além do jornalista, mais nove pessoas dividem o local e ajudam com o mesmo preço na estadia.>

O comunicador de Fortaleza também comenta que o erro número um do turista é gastar com abadás e camarotes, já que o principal da festa realizada na capital baiana é a rua.>

"Eu não compro bloco, nem compro camarote porque aqui é um Carnaval de rua, é raiz, o melhor que tem. Estava em Timbalada, fui para Léo Santana e estou indo para Parangolé agora. Isso é que é vida", disse.">