HABEAS COPOS

Saiba quais são e quanto custa desfilar nos bloquinhos da Barra nesta quarta (26)

12 blocos vão participar do desfile no Circuito Sérgio Bezerra nesta quarta-feira (26)

A quarta-feira do Habeas Copos mantém todos os anos a tradição de abrir oficialmente o Carnaval de Salvador e, desta vez, não será diferente. As ruas da Barra já estão se preparando para serem tomadas por fanfarras e, neste ano, 12 blocos já confirmaram que vão marcar presença no Circuito Sérgio Bezerra (Farol da Marra/Morro do Cristo). A maioria vai oferecer o serviço Open Bar, garantindo que a animação seja regada a bastante álcool e água para afastar o calor. >