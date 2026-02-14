Acesse sua conta
Veja previsão do tempo para o sábado de Carnaval em Salvador

Tempo segue típico de verão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:44

Tempo nublado
Tempo nublado Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O sábado (14) de Carnaval em Salvador deve reunir exatamente o que o folião já espera do verão na capital baiana: calor, sol e aquelas pancadas rápidas de chuva que surgem sem aviso e logo dão lugar ao tempo aberto novamente. Segundo a previsão do Climatempo, o dia começa com variação de nuvens e mantém condições para chuva isolada ao longo do período, sem indicação de temporal prolongado.

As temperaturas devem variar entre 23 °C pela manhã e cerca de 32 °C à tarde, mantendo a sensação de abafamento comum nesta época do ano. Nos circuitos do Carnaval, a mistura de calor, multidão e umidade aumenta a sensação térmica, o que faz muita gente alternar momentos de dança com paradas rápidas para refrescar - seja com água, sombra ou até uma chuva passageira que costuma aliviar o calor por alguns minutos.

O volume estimado de precipitação varia entre cerca de 3,8 mm e 9,6 mm. 

A tendência é que as pancadas ocorram de forma rápida e irregular, típicas do verão, sem atrapalhar de forma contínua a programação da festa. Para quem vai encarar trio elétrico e blocos nas ruas, a dica é simples: roupa leve, hidratação e disposição para lidar com as mudanças rápidas do clima, que acabam fazendo parte do próprio clima festivo de Salvador nesta época do ano.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

