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Quer dica de presentes para o Dia dos Namorados? Confira 40 opções de R$ 30 a R$ 299,99

Muita gente pode até ignorar, mas  a data deve levar 100 milhões de consumidores brasileiros às compras

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

O Dia dos Namorados é perfeito para harmonizar vinho com chocolate (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Quer dica de presentes para o Dia dos Namorados? Confira 40 opções de R$ 30 a R$ 299,99 Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Podem até bater na tecla que é uma data meramente comercial, mas tem apelo, sim. Prova disso é que o Dia dos Namorados vem movimentando o comércio nos últimos dias e deve permanecer assim até sexta-feira (12), o dia da troca de presentes. E pra quem costuma desdenhar a data, pasme: uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise Pesquisas mostra que a data deve levar 100,1 milhões de consumidores às compras. Levando em consideração que a população do Brasil é estimada em 213 milhões, significa que quase metade da população vai presentear os seus pares. Para ajudar nessa missão, o CORREIO reuniu 40 opções de presentes com preços que variam de R$ 30 a R$ 299,99.

Quer dica de presentes para o Dia dos Namorados? Confira 40 opções de R$ 30 a R$ 299,99

Vinho Adega do Vale rosê ou branco por R$ 30 e três sai por R$ 75 Onde: Adega do Vinho, Shopping Center Lapa - L1 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Chocolate Lindt ao Leite Caixa 75g por  R$42,99 Onde: G Barbosa por Divulgação
Roseira Mini PT13 Especial por R$ 44,99  Onde: G Barbosa  por Divulgação
Kit L'occitane Caju Sabonete Massageador + Creme de mãos Corporal por R$ 53,90 à vista ou  R$ 61,70 no cartão  por Divulgação
Vinho tinto Ravasqueira clássico por R$ 59,90 Onde: Almacen Pepe por Divulgação
Vinho reserva Passo de los Andes por R$ 59,90 e dois por R$ 109,90 Onde: Adega do Vinho (Shopping Center Lapa - L1) por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Camisas polo por R$ 59,90 e três por R$ 150,00  Onde: Hizzon, Shopping Center Lapa, L1) - 3 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Hidratante english rose R$78,90 e perfume 100 ml por $169. Kit completo por R$ 247,90  Onde: Mahogany, Shopping Bela Vista  por Divulgação
Hidratante 350 ml R$ 78,90 e banho perfumado 350 ml por R$ 117  Onde: Mahogany, Shopping Bela Vista  por Divulgação
Vinho tinto Tinedo Ja seco por R$ 79,90  Onde: Almacen Pepe  por Divulgação
Sabonete líquido 500 ml por $79,90 e perfume 200 ml por $168,30. Kit completo por R$ 247,90  Onde: Mahogany, Shopping Bela Vista  por Divulgação
Porta retrato corações: R$ 88,00 Onde: Bee Home, @sejabeehome_ e Horto Office por Divulgação
Velas perfumadas, a opção de figo sai por R$89,99 e a de limão por R$100 Onde: Camicado, Shopping Paralela por Divulgação
Estojo Cuide-se Bem Amoruda Amor 2026 por R$ 99,90 Onde: O Boticário por Divulgação
Blusa polo por R$99,99 e bermuda de algodão por R$159,99 Onde: Polo Wear, Parque Shopping Bahia) por Divulgação
Camisa masculina Trajeto, de R$ 219,90 por R$ 129,90 Onde: Track & Field, Outlet Premium por Divulgação
Vinho branco Abadia de San Campio Albariño por R$ 159,90 Onde: Almacen Pepe por Divulgação
Estojo Egeo Bomb Black Amor 2026 por R$ 159,90 Onde: O Boticário por Divulgação
Estojo Egeo Bomb Black Amor 2026 por R$ 159,90 Onde: O Boticário por Divulgação
Hidratante com espuma de banho por R$ 169,90  Onde: Mahogany, Shopping Bela Vista  por Divulgação
Tênis Puma Shufle, de R$ 299,99 por R$ 179,99 Onde: Puma do Outlet Premium por Divulgação
Perfumes Insider R$ 188,90 (masculino) e Hit R$ 199,90 (feminino) Onde: : Lacqua di Fiori, Shopping Center Lapa, piso L1 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Caixa de bombons de chocolate Coração e Rosas 240g por R$199,90 Onde: Kopenhagen, Shopping Barra por Divulgação
Mochila Unissex Olympikus por R$199,90 Onde: : Pé a Pé, Shopping Center Lapa, L2 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Óculos feminino e masculino por R$199,98, cada Onde: : Ótica Chilli Beans, Shopping Center Lapa, piso L3 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados
Tênis Adidas Seeley Br Tamanhos 34 ao 42, de R$ 399,99 por R$ 199,99  Onde: Adidas do Outlet Premium   por Divulgação
Tênis Puma Carina, de R$ 399,99 por R$ 209,00 Onde: Puma, Outlet Premium por Divulgação
Cesta dia dos namorados Belga por R$ 222  Onde: Shopping Barra   por Divulgação
Tênis Flexfocus, de R$ 379,99 por R$ 227,99 Onde: Puma, Outlet Premium por Divulgação
Combo Dia dos Namorados Botica 214 Arabian Fougére Ambarado: Eau de Parfim 90ml + Creme pós-barba 150G - R$ 237,15 Onde: O Boticário por Divulgação
ESTOJO Flotatta Red Passion Amor 2026, R$ 239,90 Onde: O Boticário por Divulgação
Perfume, hidratante e banheira por R$ 242,80 Onde: Mahogany, Shopping Bela Vista por Divulgação
Tênis Adidas SDuramo RC2, tamanhos 34 ao 40, de R$ 349,99 por 244.99  Onde: Adidas do Outlet Premium  por Divulgação
Conjunto de bodysplash, sabonete e hidratante por  R$ 246  Onde: Loja XXI Aromas,  Shopping Paralela por Divulgação
Tênis Asics Raiden 5 Feminino, tamanhos: 34 ao 40, de R$ 379,99 por R$ 279,99  Onde: Asics do Outlet Premium   por Divulgação
Tênis  Asics Raiden 5 Masculino, tamanhos 39 ao 44, de R$ 379,99 por R$ 279,99 Onde: Asics do Outlet Premium   por Divulgação
Tênis Nike Revolution 7 masculino e feminino, de R$399,99 por R$299,99  Onde: Nike do Outlet Premium  por Divulgação
Kit Romã Texturas Irresistíveis por R$ 289,90 Onde: L'Occitane Au Brésil, Shopping Barra por Divulgação
Camisola de renda After Party Preto por R$ 299,90 Onde: Lougerie, Shopping Barra por Divulgação
Sandália salto baixo por R$299,90 Onde: Arezzo, Shopping Barra por Divulgação
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Vinho Adega do Vale rosê ou branco por R$ 30 e três sai por R$ 75 Onde: Adega do Vinho, Shopping Center Lapa - L1 por Opções de presentes para o Dia dos Namorados

De acordo com o levantamento, 61% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Namorados, movimentando mais de R$ 26,4 bilhões no comércio. Os esposos ou as esposas aparecem em primeiro lugar (58%) no ranking dos principais presenteados, enquanto 33% pretendem presentear os(as) namorados(as). Entre os motivos para presentear, os entrevistados destacaram o hábito de agraciar quem se gosta (42%) e o reconhecimento da data como um gesto importante (46%).

Já entre os 28% que não vão comprar, 63% justificam a ausência de um relacionamento. No entanto, fatores macroeconômicos já impactam o restante do grupo: 10% vão priorizar o pagamento de dívidas e 9% não possuem o costume de celebrar a data. O valor médio investido no(s) presente(s) será de R$ 264 (subindo para R$ 295 nas Classes A/B). O volume médio por comprador está fixado em 1,5 presente. A pesquisa mostra ainda uma expectativa de reciprocidade, uma vez que 74% dos que irão presentear, acreditam que irão receber presentes.

“O Dia dos Namorados se consolidou como um pilar fundamental para o calendário comercial brasileiro, pois sua influência ultrapassa as vitrines das lojas e permeia toda a cadeia de serviços. É uma data que irriga desde o comércio de bens duráveis e vestuário até o setor de gastronomia, hotelaria e turismo. Essa capilaridade é essencial para manter o dinamismo da economia, permitindo que diferentes segmentos do mercado aproveitem o apelo emocional da celebração para impulsionar suas operações e fortalecer o empreendedorismo nacional.”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

A percepção de valor na data está diretamente atrelada à qualidade e ao ineditismo, mas o mercado de segunda mão desenha nichos de oportunidade. O principal fator considerado na compra é a qualidade do presente (27%), o desejo manifesto do presenteado (18%), a adequação ao perfil do presenteado (16%) e a busca por promoções e descontos (13%).

No ranking de itens mais procurados, destacam-se vestuário – roupas, calçados e acessórios (52%), beleza – perfumes, cosméticos e maquiagem (31%), chocolates (26%) e experiências – jantares, viagens e passeios consolidam a busca por momentos compartilhados (19%). A celebração da data será em casa (36%) ou em restaurantes (30%).

Metade (50%) dos consumidores demonstram resistência a presentes de segunda mão, preferindo um item novo e lacrado (23%), defendendo que o presente deve ser obrigatoriamente inédito (17%) ou por receio quanto à qualidade ou garantia (11%). Em contrapartida, 41% consideram a possibilidade (sobretudo Gen Z e Classes C/D/E), motivados pelo acesso a itens exclusivos/vintage (9%), pela chance de dar um presente melhor pagando menos (9%) e pela economia financeira (8%).

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