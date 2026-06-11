COLUNA FAROL ECONÔMICO

Duplicação da BR-242 só existe nos discursos políticos

Porta de acesso ao pujante agronegócio do Oeste baiano segue com pista simples, apesar das promessas

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

No Oeste, Jerônimo volta a repetir promessa de duplicar trecho da BR-242 Crédito: Divulgação

De novo isso?

Quem esteve na solenidade de abertura da Bahia Farm Show na última segunda-feira, em Luís Eduardo Magalhães (LEM), teve o mesmo déjà vu dos últimos dois anos. O governador Jerônimo Rodrigues voltou a prometer a duplicação do trecho da BR-242 entre LEM e Barreiras. Da primeira vez que falou sobre o assunto, há dois anos, disse que teria novidades em breve. No palco, deu o assunto como encaminhado e, questionado pela imprensa, disse que esteve “com o ministro”, sem especificar qual, mas imagina-se que tenha sido o responsável pela pasta dos Transportes, George Santoro. Se foi outro, perdão pelo equívoco. “Ele nos disse que está faltando uma última licença, nós solicitamos que o Ibama liberasse para que o Inema fizesse isso com mais agilidade”, respondeu. “Eu espero que nos próximos dias, o ministério e o Dnit coloque em licitação o trecho da 242”, disse. Será?

Outro repeteco

O requente de promessas antigas não se restringiu à infraestrutura rodoviária. O vice-presidente Geraldo Alckmin projetou a Bahia como detentora de “uma das melhores infraestruturas de transporte do mundo” com a conclusão do corredor Fico-Fiol. Para refrescar a memória, este corredor será formado pelas ferrovias de integração do Centro-Oeste (Fico) e a Oeste-Leste (Fiol). Alguém precisa explicar a Alckmin que o trecho 1 da Fiol, entre Caetité e Ilhéus, está parado há mais de um ano, sem qualquer perspectiva realista de retomada. A Bamin, concessionária do trecho, anunciou que só retomaria a obra com a chegada de um novo investidor; o governo federal diz que pode relicitar; e falam-se em investimentos chineses, porém não há nada de concreto. Justiça seja feita, Alckmin pelo menos falou sobre o assunto. Jerônimo, nem um piu. Nem sobre Fiol, nem sobre o Porto Sul, em Ilhéus, que tem o governo baiano como acionista. Por lá também não há qualquer sinal de obra.

Energia limpa

A Michelin inaugurou uma usina de energia solar na Bahia, que deve gerar uma média anual de 102 mil kWh e amplia o uso de energia renovável, reduz as emissões de CO2 e fortalece a diretriz global da companhia de combinar desempenho, responsabilidade ambiental e impacto positivo nos territórios onde atua. Com 620 metros quadrados de placas, o sistema vai abastecer o Centro de Estudo da Biodiversidade e o Centro de Pesquisa em Heveicultura, além do Espaço Ouro Verde, uma área que recebe visitantes externos. A Reserva Ecológica Michelin também conta com energia renovável para a área edificada denominada Casa do Pacangê, que dá suporte a biólogos e pesquisadores. Um outro conjunto fotovoltaico autônomo gera e armazena energia em baterias, operando totalmente desconectado da rede pública de eletricidade. Na área industrial, onde fica localizada a usina de beneficiamento de borracha natural, a eletricidade segue sendo adquirida de fonte 100% renovável, com certificação i-REC. Desde 2021, todos os sites industriais da Michelin operam com energia elétrica verde, evidenciando o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a inovação em cada etapa do ciclo de vida do pneu. “Ao utilizar uma fonte de energia limpa e renovável, o Espaço Ouro Verde reduz sua pegada de carbono e contribui diretamente para a preservação da Mata Atlântica e para os objetivos globais de transição energética”, afirma Glauce Ferman, diretora de Comunicação & Marcas, Sustentabilidade e Relações Públicas da Michelin América do Sul. A empresa tem como meta ser carbono neutro até 2050 e reduzir suas emissões em 50% até 2030, considerando toda a cadeia de valor e não apenas as atividades diretamente executadas pela empresa. “Com a usina de energia na Bahia, a Michelin reforça que sua agenda sustentável está baseada em ações concretas, com foco simultâneo em descarbonização, eficiência operacional e geração de valor de longo prazo”, completa Saulo Cardoso, Coordenador de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Michelin-Usina Borracha Natural.

SuperBahia de volta

A SuperBahia, maior feira do varejo de alimentos do Norte e Nordeste, retorna para a sua 15ª edição entre os dias 28 e 30 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. A expectativa é que a feira movimente R$ 800 milhões em negócios. Este ano, a feira deve reunir cerca de 200 expositores nacionais e internacionais, apresentando tendências, soluções tecnológicas, lançamentos e inovações voltadas ao varejo alimentar. “Mais do que uma feira de negócios, a SuperBahia é um espaço estratégico para promover conexões, impulsionar inovação e discutir os caminhos do varejo alimentar”, afirma Amanda Vasconcelos, presidente da Abase.

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