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Agro baiano aposta em produtividade para superar cenário complexo

Com preços em baixa, insumos mais caros e desafios da economia brasileira, o segredo é fazer mais com menos

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:00

Bahia Farm Show oferece a produtores acesso a tecnologia e máquinas de última geração Crédito: Divulgação

Quem trabalha com o agro não sabe o que é tédio. Como se fossem poucas as armadilhas comuns da economia brasileira, com suas taxas de juros entre as mais elevadas do mundo e infraestrutura além das porteiras como fator de custos adicionais, entre outras questões, guerras dificultam o acesso da atividade a insumos essenciais, os preços dos principais produtos estão em baixa e o fenômeno climático El Ninõ promete chegar com tudo na nova safra agrícola que se aproxima. A soma destas condições levou recentemente a senadora Teresa Cristina, ex-ministra da Agricultura, a definir o cenário como o de uma “tempestade perfeita”.

E sabe o que o agro baiano está fazendo diante deste cenário desafiador? Reforçando as estruturas das suas embarcações e se preparando para enfrentar as águas tempestuosas. Os oceanos, principalmente nos momentos de tormenta, são cheios de riscos e cobram daqueles que ousam enfrentá-lo, mas como disse o poeta Fernando Pessoa: “Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu”. Na véspera da Bahia Farm Show, que inicia oficialmente as suas atividades nesta segunda-feira (dia 8), produtores e representantes do setor falam sobre as expectativas para a próxima safra no país.

Algumas das principais safras agrícolas já foram colhidas, ou estão em fase final. No Oeste baiano, entre as principais culturas, a soja foi praticamente finalizada, o milho está 50% colhido, enquanto o algodão começará dentro de 20 dias, explica o presidente da Associação Baiana de Agricultores e Irrigantes (Aiba), Moisés Schimidt. Segundo ele, este é o período do ano em que o agricultor está planejando o que vai fazer nos próximos 12 meses.

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“É verdade que o cenário para a agricultura está muito complexo, mas a região do Matopiba (composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Oeste baiano) e a Bahia têm se salvado por conta das altas taxas de produtividade”, explica. Ele destaca que a produção baiana de soja bateu o recorde de produtividade pelo terceiro ano consecutivo. “Quando você tem um cenário de preços oscilando e uma realidade geopolítica que impõe desafios além do nosso controle, este é o caminho”, aponta.

Olhando para a frente, o presidente da Aiba afirma que o problema em relação aos fertilizantes para o mercado brasileiro diz respeito mais ao custo do produto que incerteza de fornecimento. “A alta valorização do petróleo interfere no preço e, junto com a instabilidade política, cria incertezas em relação à chegada do navio no momento certo”, explica.

Segundo ele, com este cenário, é hora do produtor fazer contas. “Nossa atividade não aceita apostadores. Produtor que aposta tem o tempo contado, é hora de estar cada vez mais consciente, com os números na mão e olhar de forma simples os custos de produção, versus a produtividade”, recomenda. Para Schimidt, este é o único modo de sobreviver à volatilidade no mercado de commodities. “Quem domina os seus números, vai saber a hora de comprar os insumos e de vender com os melhores preços”, acredita.

Bahia Farm Show

Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
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Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação

Segundo a produtora rural Alessandra Zanotto Costa, presidente da Abapa, o ciclo que está se encerrando foi marcado pela oferta de pluma barata, com safra recorde, estoque cheio e preço pressionado. Entretanto, para a safra 2026/27 o jogo vira. “A produção global deve cair cerca de 3% e o consumo mundial vai ao maior nível em seis anos, pois saímos de oferta folgada para equilíbrio, e equilíbrio dá sustentação a preço. Para a Bahia, que entrega qualidade, isso significa um ano com receita mais saudável”, projeta, com uma condicionante: “desde que o custo não devore essa margem”.

Alessandra recorda que o preço da ureia, um dos principais insumos para fertilizar o solo, já subiu 40% desde o início do conflito no Oriente Médio. Segundo ela, o calendário do segundo semestre é desafiador para os produtores. “Como a compra se concentra no segundo semestre, quem adiar, apostando num recuo que pode não vir, fica espremido na janela de entrega”, acredita.

Para ela, o caminho ideal para atravessar o momento turbulento é olhar mais para as próprias margens. “Trave a margem em vez de apostar no topo do preço. Antecipe o insumo dentro da janela. Calibre o pacote pela eficiência, não pelo tamanho do gasto. E use o associativismo, o diálogo, que podem ajudar”, recomenda. “Mas o que organiza tudo isso tem nome, planejamento”, completa.

A presidente da Abapa acredita que a demanda elevada pelo algodão dará fôlego para a atividade seguir se expandindo. “Com o mercado global mais comprador, 2027 chega favorável. Mas faço a ressalva honesta, no início de 2026 o volume cresceu quase 12% e a receita só 1,7%”, lembra. Segundo ela, o preço e o frete apertaram. “A vantagem da Bahia se concretiza porque conseguimos nos posicionar no mercado antes, devido ao nosso ciclo. Soma-se isso a qualidade e a certificação”, completa.

O produtor Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), acredita que os produtores rurais baianos estão fazendo bem o seu dever de casa para superar o momento desafiador. “Nossa atividade está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua história, tanto em relação aos preços dos produtos, quanto ao acesso a insumos básicos, como os fertilizantes. Talvez este cenário explique porque estamos vendo tantos pedidos de recuperação judicial no campo”, analisa.

Miranda lembra ainda que o fenômeno El Ninõ já está em atividade desde o início de junho. “O que nós não sabemos ainda é qual será a sua intensidade e a sua duração”, diz. Ele conta que, através do Senar, braço do Sistema S do Agro, a Faeb está preparando os produtores para a mitigação dos efeitos adversos do clima.

O produtor destaca também a importância de investimentos públicos para preparar melhor o estado em relação às intempéries. “O El Ninõ é um fenômeno cíclico, um pouco mais leve ou severo, mas está sempre acontecendo, então é algo que precisa estar no planejamento das políticas públicas”, acredita.

“Temos o semiárido mais chuvoso do mundo, temos água no subsolo, várias bacias hidrográficas, é inconcebível que não tenhamos uma reserva hídrica para passar por estes momentos”, acredita.

Além da questão climática, o presidente da Faeb destaca a preocupação com o acesso a fertilizantes. Segundo ele, a incerteza pode levar produtores a reduzir a área plantada de culturas que dependem mais dos insumos, além de impactar na produtividade entre os que plantam nos chamados sequeiros – áreas em que não há irrigação.

“Precisamos melhorar a infraestrutura do nosso estado, tanto com mais reserva hídrica, fomentar o acesso a novas tecnologias, mecanização e infraestrutura para ajudar o setor a fazer a travessia de momentos difíceis como estes. Além disso, a qualificação é fundamental”, enumera.

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