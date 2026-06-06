ECONOMIA

Bahia Farm Show 2026 projeta R$ 180 milhões em investimentos e aposta em recorde de público

Evento em Luís Eduardo Magalhães reunirá mais de 500 expositores, 1.400 marcas e espera superar os 162 mil visitantes da edição anterior

Estúdio Correio

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

Bahia Farm Show Crédito: Divulgação

A 20ª edição da Bahia Farm Show, que será realizada de 8 a 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, deve contar com um investimento estimado de cerca de R$ 180 milhões. O valor leva em consideração os aportes realizados pelas empresas e instituições presentes no local. As informações são da organização da feira.

Em 2026, o evento, que é considerado o maior do setor de tecnologia agrícola e negócios do Norte de Nordeste, vai contar com uma área total de 38 hectares, o equivalente a 380 mil metros quadrados. A expectativa dos organizadores é superar os mais 162 mil visitantes da edição de 2025.

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O espaço, que inclui estacionamento com capacidade para 10 mil veículos, deve receber mais de 500 expositores, 850 estandes e 1.400 marcas, com potencial de gerar mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. Nessa edição, agricultores de pequeno e médio porte terão destaque. O pavilhão da Agricultura Familiar foi realocado para o espaço em frente à entrada principal do evento, permitindo um acesso mais facilitando do público aos produtos expostos pelo setor.

Além disso, os visitantes também vão contar com um aplicativo de mapa interativo em tempo real, mobilidade interna por veículos elétricos e central de monitoramento 24 horas com reconhecimento facial. Os ingressos custam R$ 35 e estão disponíveis. Produtores rurais podem acessar o evento por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Já caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, mediante cadastro prévio.