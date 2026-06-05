FESTA JUNINA

Vai curtir o São João em Salvador? Veja a programação deste fim de semana

Shows, aulas de forró, quadrilhas juninas e cortejos tomam conta do Centro Histórico entre sexta-feira (5) e domingo (7)

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:19

São João na Saúde, em Salvador Crédito: Divulgação

O clima de São João já tomou conta de Salvador. A programação do "Arraiá da Prefs 2026", promovido pela Prefeitura, segue neste fim de semana com atrações gratuitas espalhadas pelo Centro Histórico, reunindo shows, aulas de forró, quadrilhas juninas e cortejos temáticos.

As atividades acontecem principalmente no Pelourinho e na Rua Chile, que concentram parte da programação cultural da festa. Ao todo, mais de 100 atrações estão previstas até o dia 24 de junho.

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho 1 de 13

Na sexta-feira (5), o destaque fica para as apresentações de Eline Martins e Menina Faceira no Palco Coreto, além das aulas de forró comandadas pelo grupo Elite do Forró na Arena Arromba Chão.

Já no sábado (6), o público poderá acompanhar o tradicional Cortejo Junino na Rua Chile, além dos shows de Caiala, Stephany Medeiros e Fuá. O dia também contará com apresentações culturais e mais uma rodada de aulas de forró.

No domingo (7), a programação inclui o Festival de Quadrilhas na Arena Arromba Chão, além de apresentações musicais no Palco Coreto e mais uma edição do Cortejo Junino pelas ruas do Centro Histórico.

Confira os principais destaques do fim de semana:

Sexta-feira (5)

18h às 19h e 21h às 22h: Aula de Forró com Elite do Forró (Arena Arromba Chão)

19h às 20h: Oficina de Sons

20h às 22h: Eline Martins

22h às 0h: Menina Faceira

Sábado (6)

18h às 19h e 21h às 22h: Aula de Forró com Forró 4º Andar

19h às 20h: Cortejo Junino (Rua Chile)

19h às 20h: Caiala

20h às 22h: Stephany Medeiros

22h às 0h: Fuá

Domingo (7)

15h às 22h: Festival de Quadrilhas

19h às 20h: Cortejo Junino (Rua Chile)

A partir das 15h: DJ Leo Melo

22h às 23h: Gibão de Couro

A programação completa do São João de Salvador segue até o dia 24 de junho e inclui ainda atividades na Baixa dos Sapateiros, Praça da Sé e Largo do Santo Antônio Além do Carmo.