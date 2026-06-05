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Vai curtir o São João em Salvador? Veja a programação deste fim de semana

Shows, aulas de forró, quadrilhas juninas e cortejos tomam conta do Centro Histórico entre sexta-feira (5) e domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:19

São João na Saúde, em Salvador
São João na Saúde, em Salvador Crédito: Divulgação

O clima de São João já tomou conta de Salvador. A programação do "Arraiá da Prefs 2026", promovido pela Prefeitura, segue neste fim de semana com atrações gratuitas espalhadas pelo Centro Histórico, reunindo shows, aulas de forró, quadrilhas juninas e cortejos temáticos.

As atividades acontecem principalmente no Pelourinho e na Rua Chile, que concentram parte da programação cultural da festa. Ao todo, mais de 100 atrações estão previstas até o dia 24 de junho.

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
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Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação

Na sexta-feira (5), o destaque fica para as apresentações de Eline Martins e Menina Faceira no Palco Coreto, além das aulas de forró comandadas pelo grupo Elite do Forró na Arena Arromba Chão.

Já no sábado (6), o público poderá acompanhar o tradicional Cortejo Junino na Rua Chile, além dos shows de Caiala, Stephany Medeiros e Fuá. O dia também contará com apresentações culturais e mais uma rodada de aulas de forró.

No domingo (7), a programação inclui o Festival de Quadrilhas na Arena Arromba Chão, além de apresentações musicais no Palco Coreto e mais uma edição do Cortejo Junino pelas ruas do Centro Histórico.

Confira os principais destaques do fim de semana:

Sexta-feira (5)

18h às 19h e 21h às 22h: Aula de Forró com Elite do Forró (Arena Arromba Chão)

19h às 20h: Oficina de Sons

20h às 22h: Eline Martins

22h às 0h: Menina Faceira

Sábado (6)

18h às 19h e 21h às 22h: Aula de Forró com Forró 4º Andar

19h às 20h: Cortejo Junino (Rua Chile)

19h às 20h: Caiala

20h às 22h: Stephany Medeiros

22h às 0h: Fuá

Domingo (7)

15h às 22h: Festival de Quadrilhas

19h às 20h: Cortejo Junino (Rua Chile)

A partir das 15h: DJ Leo Melo

22h às 23h: Gibão de Couro

A programação completa do São João de Salvador segue até o dia 24 de junho e inclui ainda atividades na Baixa dos Sapateiros, Praça da Sé e Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

O projeto São João 2026 é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

são João

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