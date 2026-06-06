ROTEIRO DO ARRASTA PÉ

O melhor do São João em Salvador

Dos palacetes às praças, a cidade celebra junho com poesia, memória e muito forró

Flavia Azevedo

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

Sem Eira nem Beira Crédito: Reprodução

As bandeirolas já estão no alto, o forró tomou conta das caixas de som e o Centro Histórico é, mais uma vez, o maior ponto de encontro da cultura popular. Até o dia 23, o Arraiá da Prefs, festança promovida pela prefeitura de Salvador(veja programação completa abaixo), espalha música, dança, cortejos, gastronomia e manifestações tradicionais entre a Praça Municipal e a Rua Chile. Na Praça Municipal, a programação se divide entre a Arena Arromba Chão, dedicada às quadrilhas e ao samba junino, e o Palco Coreto, que recebe atrações musicais ao longo da temporada. Com mais de 150 artistas no circuito, nomes como Lívia Mattos, Flor de Imbuia, Forró do Peu e Fuá dividem espaço com aulas abertas de forró e o cortejo “Um Cordel de Amor”, homenagem ao mestre Bule Bule. A seguir, além da programação do evento, você encontra uma seleção de outros festejos que merecem entrar no seu roteiro junino.

Arraiá itinerante

A nostalgia toma conta do Santo Antônio Além do Carmo com o Arraiá Itinerante Sem Eira Nem Beira. No próximo dia 14, o Beco do Zé se transforma em um palco aberto com concentração a partir das 15h. O evento é gratuito e promete barracas de comidas típicas, brincadeiras e o tradicional casamento junino, celebrando a cultura popular nas ruas históricas do bairro.

Cordel na rua

A Rua Chile vira um palco vivo com o Cortejo Junino “Um Cordel de Amor no Arraiá da Prefs”, que homenageia o mestre Bule Bule. Com mais de 150 artistas ocupando a via, o espetáculo acontece neste sábado (6) e neste domingo (7), das 18h às 19h, trazendo o universo lúdico do cordel para o asfalto. É uma intervenção gratuita e a céu aberto que busca unir tradição e contemporaneidade.

Paroano Sai Milhó Crédito: Divulgação

Paroano no Forró

O grupo vocal mais antigo da Bahia em atividade, o Paroano Sai Milhó, celebra seus 62 anos na Varanda do SESI Rio Vermelho no próximo dia 11. Às 21h, os 17 integrantes apresentam clássicos juninos de nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, mantendo o espírito das festas de vizinhos de antigamente. O couvert custa R$ 120 individual e R$ 200 a casadinha, com vendas pelo Sympla.

Festa na Mariquita

O Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, vira uma grande praça de interior neste sábado (6) com o “Forró do Rei”. Organizado por Jairo Barboza, o evento gratuito começa às 18h e reúne um elenco generoso que inclui bandas como Cangaia de Jegue e Legião Forrozeira, além de vozes como a de Roberta Leal.

Mistura de ritmos

O samba e o forró dão as mãos na sede do Bloco Alerta Geral, nos Barris, neste sábado (6). O “Forrógode” começa cedo, às 16h, com o grupo Swing do Fora puxando o fole e o tantã em uma simbiose tipicamente baiana que serve como o esquenta ideal para o São João. Quem quiser conferir esse encontro na Rua Direita da Piedade pode buscar mais informações no @blocoalertageral ou pelo número (71) 9 9177-1701.

Noite de fivela

Para os forrozeiros que não abrem mão de uma esticada até mais tarde, a Green House, no Rio Vermelho, promove seu arraiá neste sábado (6), a partir das 21h. A trilha sonora fica sob o comando das bandas Cabrueira e Colher de Pau, garantindo que o tradicional chinelado não perca o ritmo madrugada adentro. Detalhes sobre acesso podem ser consultados no perfil @greenhouse.salvador ou pelo telefone (71) 9 9196-4511.

Palacete em festa

O imponente Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico, abre suas portas para a temporada das “Quintas Forrozeiras”. No próximo dia 11, a partir das 19h, o palco recebe Del Feliz em uma noite que combina cenografia temática, dançarinos e muito xaxado. A programação, que ainda terá Gel Barbosa no próximo dia 18, oferece uma experiência imersiva no verdadeiro espírito junino baiano.

Jó Miranda Crédito: Divulgação

Talco na bota

O tradicional Forró do Talco aporta na Primeira Saída, na Pituba, neste domingo (7), a partir das 19h. Jó Miranda comanda a edição especial “Só as Melhores” e mantém viva a tradição do concurso de trajes juninos, premiando o melhor casal com R$ 100 para cada um. O couvert artístico custa R$ 40 individual ou R$ 70 para a casadinha. Informações e reservas pelo telefone (71) 9 9708-344.

Canto no Sunset

A escola Cantoário leva seus alunos e músicos profissionais para o palco do Sunset Music Bar, em Pituaçu, neste sábado (6). O evento começa às 17h e promete um clima de sarau junino para quem quer prestigiar novos talentos da cidade em um ambiente de troca musical que vai além das partituras. Os ingressos custam R$ 15 e estão à venda pelo WhatsApp (71) 98859-1271 ou diretamente no local, na Rua Araújo Bastos.

Grito de gol

O Arraiá da Prefs, na Praça Municipal, instalou telões para o público não perder nenhum lance da Copa do Mundo entre um xote e outro. No próximo dia 13, a festa ganha o reforço da Timbalada, que se apresenta no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, no dia da estreia do Brasil contra o Marrocos. Telões também estarão disponíveis em Paripe, Itapuã e na Ribeira para garantir a torcida.

Dinho do Acordeon Crédito: Divulgação

Santo Antônio além

A devoção e o baile se encontram no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, que se transforma em um imenso arraial urbano. No próximo dia 11 o veterano Dinho do Acordeon assume o Coreto Santo Antônio a partir das 21h. É uma excelente pedida gratuita para aproveitar o charme do bairro, que já terá barracas de comidas típicas funcionando desde as 17h para alimentar os fiéis e os festeiros.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO ARRAIÁ DA PREFS

SÁBADO (6)

Palco Coreto: 16h às 17h - Baú de Histórias | 17h às 18h - Forró Passapé | 19h às 20h - Caiala | 20h às 22h - Stephany Medeiros | 22h às 0h - Fuá | A partir das 18h: DJ Belle.

Arena Arromba Chão: 18h - Grupo Forró 4º Andar (Aula de Forró).

Rua Chile: 18h às 19h - Cortejo Junino.

DOMINGO (7)

Palco Coreto: 22h às 23h - Gibão de Couro | A partir das 15h: DJ Leo Melo.

Arena Arromba Chão: 15h às 22h - Festival de Quadrilhas.

Rua Chile: 18h às 19h - Cortejo Junino.

DIA 12 (SEXTA)

Palco Coreto: 17h às 18h - Banda da Marinha | 19h às 20h - Revotrio | 20h às 22h - Flor de Imbuia | 22h às 0h - Brenda Helen | A partir das 18h: Brega a Dois (Djs Ian Fraguas e Spadina Banks).

Arena Arromba Chão: 18h - Grupo Elite do Forró (Aula de Forró).

DIA 13 (SÁBADO)

Palco Coreto: 18h às 19h - Legião Forrozeira | 19h às 20h30 - Jogo do Brasil x Marrocos | 20h30 às 22h - Igor Serravale | 22h às 0h - Cicinho de Assis | A partir das 17h: Dj Dusergipe.

Arena Arromba Chão: 17h - Grupo Cabrueira (Aula de Forró).

Rua Chile: 18h às 19h - Cortejo Junino.

DIA 14 (DOMINGO)

Rua Chile: 16h às 17h - Flor Serena e a Rural Elétrica | 18h às 19h - Cortejo Junino.

Palco Coreto: 22h às 23h - Felipe Peixinho | A partir das 18h: DJ Leo Melo.

Arena Arromba Chão: 19h às 22h - Noite do Samba Junino.

DIA 18 (QUINTA)

Palco Coreto: 19h às 20h - Flor de Imbuia | 20h às 22h - Márcia Castro | A partir das 18h: DJ Libre Ana.

Arena Arromba Chão: 18h - Soul 071 (Aula de Forró).

DIA 19 (SEXTA)

Palco Coreto: 19h às 20h - Mário Show | 20h às 21h30 - Forró de Peu (Pedro Pondé) | 21h30 às 23h - Jogo do Brasil x Haiti | 23h até 00h - Zeca SW4 | A partir das 18h: DJ Preta.

Arena Arromba Chão: 18h - Soul 071 (Aula de Forró).

DIA 20 (SÁBADO)

Palco Coreto: 16h às 17h - Welington Pacheco | 17h às 18h - Baú de Histórias | 19h às 20h - João Gonzaga | 20h às 22h - Lívia Mattos | 22h às 0h - Forró da Silibrina | A partir das 18h: DJ Leo Melo.

Arena Arromba Chão: 18h - Grupo Forró 4º Andar (Aula de Forró).

Rua Chile: 19h às 20h - Cortejo Junino.

DIA 21 (DOMINGO)

Palco Coreto: 16h às 17h - Baú de Histórias | 17h às 18h - Trio Querubim | 20h às 22h - João Vaqueiro | 22h às 0h - Pra Forreguear By Lutte | A partir das 18h: DJ Schlang.

Arena Arromba Chão: 18h - Elite do Forró (Aula de Forró).

Rua Chile: 18h às 19h - Cortejo Junino.

DIA 22 (SEGUNDA)

Palco Coreto: 19h às 20h - Renan Ribeiro | 20h às 21h - Legião Forrozeira | 21h às 22h30 - Ricardo Buruá | 22h30 às 0h - Voa Dois | A partir das 18h: DJ Libre Ana.

Arena Arromba Chão: 18h - Grupo Forró 4º Andar (Aula de Forró).

DIA 23 (TERÇA)

Palco Coreto: 19h às 20h - Renan Pinheiro | 20h às 21h - Forró Fissura | 21h às 22h - Gabriela Freire | 22h às 0h - Negra Cor (Tributo a Gonzagão e Dominguinhos) | A partir das 18h: Brega a Dois (Djs Ian Fraguas e Spadina Banks).

Arena Arromba Chão: 18h - Grupo Cabrueira (Aula de Forró).

OBS: A Arena Arromba Chão e o Palco Coreto ficam na Praça Municipal.

Por @flaviaazevedoalmeida