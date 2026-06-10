Alô Alô Bahia abre temporada de São João em Salvador com festa e show de Gilberto Gil

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Alô Alô Bahia
Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:00
O Alô Alô Bahia realiza, na próxima terça-feira (16), sua tradicional festa de abertura do São João em Salvador. O evento acontece no Trapiche Barnabé e reunirá convidados e marcas parceiras do portal em uma noite dedicada à celebração da cultura nordestina.
Nesta edição, a festa terá como inspiração o universo da literatura de cordel, com cenografia assinada pela Cenograph. O ponto alto da programação será o show de Gilberto Gil, que retorna à capital baiana para uma apresentação especial poucos dias antes de completar 84 anos. A experiência gastronômica ficará sob o comando do chef Vini Figueira, que preparou um menu inspirado nos sabores e tradições do período junino.
Realizado anualmente, o evento marca simbolicamente a abertura das celebrações de São João em Salvador. Na edição anterior, a festa contou com apresentações de Elba Ramalho e Henry Freitas, além da participação especial do grupo Falamansa.
Reconhecimento internacional
O bobó de camarão, um dos principais símbolos da gastronomia baiana, ficou entre as cinco melhores receitas com camarão do mundo em ranking divulgado pelo TasteAtlas. O prato conquistou a quinta colocação na lista, que destacou a combinação de camarão, mandioca, leite de coco e azeite de dendê. O reconhecimento reforça a presença da culinária da Bahia no cenário gastronômico internacional.
Virada na Praia
O Réveillon Praia do Forte anunciou a programação da edição 2026/27, que acontecerá no Castelo Garcia D’Ávila. Entre as atrações confirmadas estão Bell Marques, Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus & Kauan, Parangolé, Nattanzinho Lima e Matuê. Com quatro dias de festa em formato open bar, o evento também estreia uma programação voltada ao esporte e bem-estar, com atividades como corrida, beach tennis, surfe e stand up paddle. Os ingressos já estão à venda.
Dupla comemoração
O cantor Ricardo Chaves celebra, nesta quinta-feira (11), uma dupla comemoração no Restaurante Amado, na Avenida Contorno. Além do aniversário, o artista festeja os cinco anos do projeto “Ricardo Chaves Sem Limites”, em apresentação com ingressos esgotados. A noite deve reunir amigos, familiares e admiradores em um clima intimista, marca registrada do projeto.
Pitacos de Gero
O Restaurante Gero Salvador recebeu convidados para o lançamento de 55 Pitacos de Gero Fasano, novo livro de Gero Fasano. A publicação reúne reflexões sobre gastronomia, hotelaria, liderança e comportamento, além de receitas italianas selecionadas pelo empresário, um dos principais nomes da hospitalidade no Brasil.
Estreia na Concha
Juliette viveu uma noite especial ao se apresentar pela primeira vez na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A cantora participou da 10ª edição do São João Sinfônico da OSBA e celebrou a oportunidade de dividir o palco com a Orquestra Sinfônica da Bahia em um espetáculo dedicado à obra de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. “Me sinto muito honrada”, afirmou ao Alô Alô Bahia.