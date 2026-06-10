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Alô Alô Bahia abre temporada de São João em Salvador com festa e show de Gilberto Gil

Evento acontece na terça-feira (16), no Trapiche Barnabé

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:00

Gilberto Gil Crédito: @solefoitalia

O Alô Alô Bahia realiza, na próxima terça-feira (16), sua tradicional festa de abertura do São João em Salvador. O evento acontece no Trapiche Barnabé e reunirá convidados e marcas parceiras do portal em uma noite dedicada à celebração da cultura nordestina.

Nesta edição, a festa terá como inspiração o universo da literatura de cordel, com cenografia assinada pela Cenograph. O ponto alto da programação será o show de Gilberto Gil, que retorna à capital baiana para uma apresentação especial poucos dias antes de completar 84 anos. A experiência gastronômica ficará sob o comando do chef Vini Figueira, que preparou um menu inspirado nos sabores e tradições do período junino.

Realizado anualmente, o evento marca simbolicamente a abertura das celebrações de São João em Salvador. Na edição anterior, a festa contou com apresentações de Elba Ramalho e Henry Freitas, além da participação especial do grupo Falamansa.

Reconhecimento internacional

O bobó de camarão, um dos principais símbolos da gastronomia baiana, ficou entre as cinco melhores receitas com camarão do mundo em ranking divulgado pelo TasteAtlas. O prato conquistou a quinta colocação na lista, que destacou a combinação de camarão, mandioca, leite de coco e azeite de dendê. O reconhecimento reforça a presença da culinária da Bahia no cenário gastronômico internacional.

Virada na Praia

O Réveillon Praia do Forte anunciou a programação da edição 2026/27, que acontecerá no Castelo Garcia D’Ávila. Entre as atrações confirmadas estão Bell Marques, Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus & Kauan, Parangolé, Nattanzinho Lima e Matuê. Com quatro dias de festa em formato open bar, o evento também estreia uma programação voltada ao esporte e bem-estar, com atividades como corrida, beach tennis, surfe e stand up paddle. Os ingressos já estão à venda.

Ricardo Chaves Crédito: Elias Dantas

Dupla comemoração

O cantor Ricardo Chaves celebra, nesta quinta-feira (11), uma dupla comemoração no Restaurante Amado, na Avenida Contorno. Além do aniversário, o artista festeja os cinco anos do projeto “Ricardo Chaves Sem Limites”, em apresentação com ingressos esgotados. A noite deve reunir amigos, familiares e admiradores em um clima intimista, marca registrada do projeto.

Pitacos de Gero

O Restaurante Gero Salvador recebeu convidados para o lançamento de 55 Pitacos de Gero Fasano, novo livro de Gero Fasano. A publicação reúne reflexões sobre gastronomia, hotelaria, liderança e comportamento, além de receitas italianas selecionadas pelo empresário, um dos principais nomes da hospitalidade no Brasil.

Juliette Crédito: Alô Alô Bahia

Estreia na Concha