ALÔ ALÔ

Centro de Salvador vira set de cinema com espetáculo imersivo gratuito

A curta temporada acontece nos dias 25 e 26 de abril, e 2 e 3 de maio, sempre às 17h

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:00

Efeitos Especiais Crédito: Victor Frankowski / Divulgação

Salvador recebe, a partir do dia 25 de abril, o espetáculo Efeitos Especiais, que vai transformar as ruas do Centro em um set de cinema a céu aberto. A proposta é criar um percurso imersivo com efeitos ao vivo, como neve, chuva, explosões e neblina colorida, integrados à paisagem urbana. Com duração de cerca de uma hora, a montagem mistura cinema, teatro, dança e performance, convidando o público a acompanhar a gravação de cenas de ação enquanto revela os bastidores das produções audiovisuais em tempo real. A direção é da dupla argentina Luciana Acuña e Alejo Moguillansky.

A curta temporada acontece nos dias 25 e 26 de abril, e 2 e 3 de maio, sempre às 17h, com acesso gratuito. O percurso começa na Rua Carlos Gomes, na altura do Largo dos Aflitos, e segue por cerca de 300 metros até a Praça da Aclamação, em frente ao Palácio da Aclamação. A realização é do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com patrocínio do Banco do Brasil e do Governo Federal. A produção local é da 7Oito Projetos e Produções.

Lançamento

Donata Meirelles reuniu cerca de 200 convidados em São Paulo para celebrar os cinco anos da ForbesLife Fashion. O evento marcou o lançamento da 10ª edição da revista, com Isabeli Fontana na capa e nova edição da The List, que destaca talentos brasileiros. Com mais de 30 anos de carreira, Donata construiu uma trajetória consolidada no mercado da moda. Com forte trânsito internacional, já foi reconhecida pela publicação francesa L’Officiel Paris como uma das cinco maiores buyers do mundo. Atualmente, também trabalha como consultora para marcas do setor.

Kid Abelha fará show em Salvador em julho Crédito: divulgação

De volta aos palcos

Após 13 anos, o Kid Abelha volta aos palcos com turnê por arenas no Brasil. Em Salvador, o show será no dia 11 de julho, na Arena Fonte Nova. A formação reúne Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, com direção musical de Liminha. Ingressos já estão à venda.

Autora de Bridgerton participa da Bienal do Livro

A escritora Julia Quinn é uma das convidadas da Bienal do Livro Bahia 2026, no Centro de Convenções Salvador. Autora best-seller e criadora da série Bridgerton, ela participa de encontro com o público e sessão de autógrafos no sábado (18). Esta será sua segunda passagem pela capital baiana.

Academia “pé na areia” chega a Salvador

A 4 Beach Gym inaugura no dia 25 de abril uma unidade em Salvador, no Shopping da Bahia. Com conceito “pé na areia”, a academia propõe treinos em solo arenoso e marca a 26ª operação da rede no país, que planeja chegar a 60 unidades até o fim de 2026.

Manga ganha cafeteria no Rio Vermelho

O restaurante Manga, no Rio Vermelho, passa a abrigar o Garimpo da Barista em novo espaço no térreo. A operação, comandada por Sara Carvalho, marca a mudança da cafeteria da Pituba e reforça a parceria com os chefs Kafe Bassi e Dante Bassi. A inauguração será no dia 26 de abril, dentro do projeto Manga com Café.

Kauê Gramulha Crédito: divulgação

Nova coleção